Nintendo hat 2 Shadowdrops für die Switch 2 rausgehauen – beide mit absoluten Traumwertungen auf Metacritic

Nintendo hat gestern zwei neue Spiele für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht.

Gestern veranstaltete Nintendo mal wieder ein Indie World-Showcase, um uns die neuesten Indie-Games für die Nintendo Switch (2) zu präsentieren. Im Zuge dessen wurden außerdem gleich zwei Shadowdrops veröffentlicht – und beide Titel schmücken sich mit beachtlichen Durchschnittswertungen auf Metacritic.

Die beiden aktuellen Switch (2)-Shadowdrops im Überblick:

Das steckt hinter den beiden Titeln

Blue Prince

1:00 Blue Prince - Puzzle-Adventure kommt sowohl für PS Plus, als auch für den Game Pass

Ab sofort erhältlich für Nintendo Switch 2

Genre: Puzzle-Spiel

Darum geht's: m Mystery-Puzzle-Abenteuer Blue Prince erben wir ein gruseliges Herrenhaus von einem verstorbenen Verwandten. Um das Haus zu übernehmen, müssen wir nämlich erst 45 sich verändernde Zimmer erkunden und dort Rätsel lösen, um in den berüchtigten Raum Nr. 46 zu gelangen. Das Besondere: Blue Prince wird aus der Ego-Perspektive heraus erlebt.

Die Switch 2-Edition setzt dabei die Maussteuerung ein, damit ihr euch einfacher durch die Point and Click-Elemente des Spiels navigieren könnt.

Der Indie-Hit erschien im April 2025 ursprünglich für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC.

Minishoot' Adventures

Jetzt auf Switch 2, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar: Minishoot Adventures.

Ab sofort erhältlich für Nintendo Switch 1 und 2 sowie für die PS5 und Xbox Series X/S

Genre: Twin-Stick-Shooter

Darum geht's: Minishoot' Adventures erschien ursprünglich im April 2024 für den PC und eroberte schnell die Herzen der Steam-Community. Aktuell wird der bunte Indie-Titel dort bei insgesamt über 6.700 Rezensionen "äußerst positiv" bewertet.

In Minishoot' Adventures kombiniert die Erkundung einer offenen Spielwelt mit Twin-Stick-Shooter-Elementen. So balliert ihr euch mit eurem Raumschiff durch die Gegend, bekämpft Monster und Bosse und Dungeons, um eure Freunde zu retten.

Mit dem Koop-Prügler Rotwood gab's im Zuge der gestrigen Indie World sogar noch einen dritten Shadowdrop, zu dem aktuell aber noch keine Wertungen vorliegen.

Werdet ihr euch einen oder vielleicht beide Shadowdrops von gestern zulegen?