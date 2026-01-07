Läuft gerade Die 10 aktuell besten Spiele für PS5
Die 10 aktuell besten Spiele für PS5

Dennis Müller
07.01.2026 | 16:05 Uhr

Vielleicht ist es bei euch ja DIESES Jahr soweit und ihr habt endlich eine PS5 unterm Baum. Nur - was soll man damit denn jetzt als erstes Spielen? Das zeigen wir euch in diesem Video mit unseren Überblick über die aktuell besten PS5-Spiele.
