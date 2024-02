Xbox verspricht mehr als 10 große Releases bis Ende 2024: Diese Xbox-Spiele sind schon bekannt

Hellblade 2 zählt sicher zu den neuen Spielen, die dieses Jahr noch auf die Xbox kommen.

Große Exclusives auf der PS5 und Switch, keine neue Xbox-Konsole – Nach zahlreichen Gerüchten in den letzten Wochen kam durchaus das Gefühl auf, dass Microsoft seine Strategie ändert und etwas auf die Bremse drückt.

Durch das Business-Update vor wenigen Tagen wissen wir nun aber, dass das nicht der Fall ist. Vielmehr scheint Microsoft entschlossener zu sein, die Xbox-Marke zu pushen. Die nächste Xbox-Konsolengeneration soll etwa den "größten technischen Sprung jemals" machen. Und was die Spiele betrifft, da erinnerte uns Microsoft daran, das uns noch dieses Jahr viele neue Spiele auf der Xbox erwarten:

In diesem kommenden Jahr 2024 stehen uns mehr als 10 große Veröffentlichungen bevor.

Mit dieser Aussage verspricht Xbox' President of Game Conent and Studios Matt Booty so einiges. Aber was genau? Um welche Spiele handelt es sich?

Mehr als 10 großes Xbox-Releases – Von welchen Spielen ist die Rede?

Ein paar der besagte Titel, die noch 2024 erscheinen sollen, nannte Matt Booty bereits im Podcast des Updates:

Der große Gameplay-Reveal des neuen Indiana Jones-Spiels ist noch gar nicht so lange her:

9:56 Indiana Jones und der Große Kreis hat das Zeug zum Blockbuster-Hit

Darüber hinaus sollen noch weitere Spiele bei Microsofts Studios in Arbeit sein. Einige könnten durchaus beim Xbox Showcase im Juni vorgestellt werden, der ebenfalls im Rahmen des Business-Updates angekündigt wurde. Das sowie eine Zusammenfassung des Podcasts haben wir euch hier verlinkt:

Und was ist mit den restlichen Xbox-Spielen, die Matt Booty meinen könnte? Neben vielleicht noch völlig unbekannten Titeln gibt es ein paar offensichtliche Kandidaten:

Towerborne

Flight Simulator 24

Call of Duty 2024

Starfield Shattered Space (DLC)

Große Marken wie Forza Horizon, World of Warcraft und The Elder Scrolls Online könnten ebenfalls dazuzählen. Außerdem existiert noch Everwild, von dem wir auch schon lange nichts mehr gehört haben.

Bootys Aussage schließt damit zwar auch einige Erweiterungen und nicht exklusive Titel mit ein, wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass er uns damit den Mund wässrig machen will bzw. soll. Das ist immerhin sein Job.

Was glaubt ihr, von welchen 10 Spielen (und mehr) hier die Rede ist? Was erwartet ihr in den kommenden Monaten von Microsoft und der Xbox?