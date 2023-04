XDefiant auf PS4 spielen - So steht es um den Release des 'CoD-Killers' für Last Gen

So spielt ihr XDefiant auf PS4 und Xbox One.

Ubisofts kostenloser, neuer Arena-Shooter XDefiant ist noch gar nicht erschienen, sorgt aber schon jetzt bei vielen Shooter-Fans für Aufsehen und wird gar schon vereinzelt als "Call of Duty-Killer" hochgehalten. Grund dafür ist die Closed Beta, in der ihr den Titel bis einschließlich 23. April 2023 anspielen könnt.

Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr XDefiant auf PS4 und Xbox One zocken könnt, haben wir zwar eine schlechte Nachricht für euch, aber dafür auch eine sehr gute.

XDefiant: So steht es um die Beta auf PS4 und Xbox One

Die schlechte Nachricht zuerst: Zumindest aktuell könnt ihr XDefiant nicht auf PS4 und Xbox One spielen. Das liegt schlicht daran, dass die Closed Beta ausschließlich für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar ist.

Besitzt ihr aber eine der Current Gen-Konsolen oder einen entsprechend leistungsfähigen PC, könnt ihr euch nur noch heute bis 19 Uhr einen der begehrten Closed Beta-Keys sichern. Mit welchen zwei Methoden ihr an Keys kommen könnt, lest ihr hier:

XDefiant-Release auch für PS4 und Xbox One

Hier kommt aber direkt die gute Nachricht: Ihr müsst auf PS4 und Xbox One nämlich nicht komplett auf den Arena-Shooter verzichten. Zum Release wird das Spiel nämlich auf Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC und Amazon Luna erscheinen.

Ihr müsst euch auf Last Gen also lediglich etwas länger gedulden.

Wie XDefiant sich spielt, zeigt der untere Trailer:

1:54 XDefiant - Ubisofts neue CoD-Alternative im Übersichtstrailer vorgestellt

Das erwartet euch in XDefiant: Im kostenlosen Arena-Shooter tretet ihr in 6vs6-Matches gegeneinander an und tobt euch in unterschiedlichen Modi wie Hardpoint oder Domination aus. Aktuell könnt ihr dabei aus fünf verschiedenen Klassen mit eigenen Spezialmoves und Gadgets auswählen. Besonders das schnelle Tempo und einfache Waffen-Handling wird in der Beta von Spieler*innen gelobt.

Wann erscheint XDefiant? Einen konkreten Releasetermin zum Spiel gibt es noch nicht. Aktuell heißt es auf der offiziellen Ubisoft-Seite lediglich, dass der Titel "bald erhältlich" sein wird. Ein Release 2023 erscheint damit aber zumindest nicht unwahrscheinlich.

Habt ihr Interesse an der Closed Beta zu XDefiant oder wartet ihr lieber bis zum Release?