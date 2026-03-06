Ich hatte die Wahl zwischen der Apple Watch und einer Billig-Smartwatch und habe mich für das Xiaomi-Modell entschieden!

Meine Apple Watch musste für die Xiaomi Redmi Watch 5 weichen und ich bereu es keine Sekunde.

Ihr sitzt mit Freunden oder der Familie am Tisch und irgendwer zeigt plötzlich stolz seine neue Smartwatch. Natürlich ein teures Modell – am besten gleich von Apple oder Samsung. Dann wird einmal kurz der Preis erwähnt und plötzlich wird es still. 400, 500 oder sogar noch mehr Euro für eine Uhr am Handgelenk. Muss man heutzutage wirklich einen halben Monatslohn am Handgelenk spazieren tragen, nur um zu wissen, wie spät es ist oder wie schnell die Pumpe gerade rattert? Ich habe mir die rund 100 Euro günstige Redmi Watch 5 an den Arm geschnallt und frage mich seitdem ernsthaft, ob die anderen Hersteller eigentlich Lack gesoffen haben mit ihren völlig überzogenen Preisen.

Eine halbe Kino-Leinwand aus echtem Alu

Das Erste, was mir beim Auspacken direkt ins Auge gesprungen ist, war das riesige Display. Mit 2,07 Zoll habt ihr da gefühlt einen kleinen Flachbildfernseher am Handgelenk. Xiaomi hat die schwarzen Ränder extrem eingedampft, sodass ihr eigentlich fast nur noch reinen Bildschirm seht. Dazu besteht der schicke Rahmen aus echtem Aluminium. Da klappert nichts, das wirkt absolut nicht wie billiges Plastik-Spielzeug aus dem Kaugummiautomaten, sondern fühlt sich richtig wertig an. Und genau wie bei den richtig teuren Modellen läuft das Bild auch hier butterweich über den Screen. Keine andere "Billig-Smartwatch" hat sich so clean und alltagstauglich angefühlt wie diese.

So viel Bildschirm für so wenig Geld bekommt man sonst nirgends und mit dem Alu-Rahmens sieht das Ding auch noch richtig gut aus.

Der Akku: Drei Wochen Ruhe vor der Steckdose

Der absolute Stimmungskiller bei fast allen Smartwatches ist ja normalerweise der Akku. Jeden Abend schreit das Ding panisch nach Strom und selbst bei meiner geliebten Apple Watch ist das ein tägliches Trauerspiel. Vergisst man das Laden nur ein einziges Mal, guckt man am nächsten Morgen auf einen schwarzen Bildschirm und könnte als Morgenmuffel direkt an die Decke gehen.

Mit der Redmi Watch 5 habe ich das Problem nicht mehr. Der Akku hält ganze 24 Tage durch, wenn ihr das Display nicht dauerhaft brennen lasst. Das sind über drei Wochen! Ihr könnt also völlig tiefenentspannt in den Sommerurlaub düsen und das Ladekabel zu Hause in der Schublade verstauben lassen.

Während die teure Konkurrenz jeden Abend an die Steckdose muss, vergesst ihr hier nach drei Wochen fast, wie das Ladekabel überhaupt aussieht.

Nahezu identische Gesundheits-Werte wie bei der Apple Watch

Auch wenn die Uhr günstig ist, muss sie sich beim Thema Gesundheit nicht verkriechen. Die Sensoren überwachen rund um die Uhr euren Puls und den Blutsauerstoff, damit ihr sofort seht, ob der Motor noch rund läuft oder ihr vielleicht mal einen Gang runterschalten solltet.

Richtig stark finde ich das Schlaftracking. Wenn ihr morgens aufwacht und euch fühlt, als hätte euch ein LKW überrollt, zeigt euch die Uhr gnadenlos auf dem Handy, wo der Schuh drückt. Zu wenig Tiefschlaf? Zu unruhig gepennt?

Ich war echt perplex, wie präzise diese Werte im Vergleich zu den schweineteuren Modellen waren. Es gab da nur minimale Abweichungen, weshalb es meiner Meinung nach völliger Quatsch ist, für solche Funktionen gleich hunderte von Euros bei der Konkurrenz zu versenken.

Ist die Xiaomi Redmi 5 wirklich besser als die Apple Watch?

Kann das Teil eine Apple Watch komplett ersetzen? Nein, natürlich ist das keine 1:1-Kopie. Wer sein komplettes Leben am Arm steuern, an der Kasse mit der Uhr bezahlen oder ständig mit Siri quatschen will, der muss beim teuren Original bleiben und dafür ordentlich blechen.

Aber braucht man diesen ganzen Zirkus im Alltag wirklich ständig? Die Redmi Watch 5 mistet radikal aus und konzentriert sich einfach auf das Wesentliche: Nachrichten checken, das Training tracken und Anrufe auf dem Schirm haben. Der ganze unnötige Schnickschnack fliegt raus, dafür hält der Akku meilenweit länger als beim angebissenen Apfel.

Für knapp 70 Euro ist das wirklich ein Schnapper. Wer einfach eine ehrliche, zuverlässige Uhr sucht und sein Geld nicht zum Fenster rauswerfen will, kriegt von mir eine glasklare Empfehlung.

Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die heißesten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die besten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!