Für mich hat diese Schweizer Uhr den amerikanischen Apfel angebissen und überholt!

Für mich sind Sportuhren eigentlich klobige Brocken am Handgelenk, doch die beliebte Venu 4 von Garmin hat mir das Gegenteil bewiesen.

Eigentlich hattet ihr ja große Pläne... vielleicht noch eine Runde laufen gehen, bisschen Bewegung reinbringen, irgendwas Produktives halt. Aber dann sitzt ihr plötzlich auf der Couch, Netflix fragt zum dritten Mal, ob ihr noch da seid und die Chips liegen auch schon griffbereit. Uns geht es allen gleich und aus diesem Grund sind Smartwatches überhaupt so beliebt geworden.

Sie erinnern euch daran, dass ihr euch vielleicht doch nochmal bewegen wolltet, zeigen euch, wie euer Schlaf eigentlich läuft und halten euch so ein bisschen den Spiegel vor. So eine Smartwatch ist die Garmin Venu 4 - der Nachfolger der ziemlich beliebten Garmin Venu 3.

Schickes Understatement statt Plastik-Bomber

Eins muss man Garmin bei diesem Modell wirklich lassen: Die Venu 4 sieht absolut nicht aus wie so eine typische, klobige Sportuhr, die schon von Weitem schreit, dass ihr fünfmal die Woche einen Marathon lauft und selbst im Büro Funktionsshirts tragt.

Stattdessen bringt sie einen richtig entspannten Mix an den Arm: Sie ist edel, schlicht und stylisch, rutscht dabei aber null in diese peinliche Protz-Schiene ab. Das neue Edelstahlgehäuse kann sich auch sehen lassen, gerade weil es sich einfach so viel hochwertiger anfühlt als das Plastik vom Vorgänger.

Und wer von euch eher schmale Handgelenke hat, muss sich absolut keinen Kopf machen. Selbst das größere 45-Millimeter-Modell wirkt nicht wie ein Brikett am Arm und beim kleineren 41-Millimeter-Modell müsst ihr euch ohnehin keine Sorgen machen.

Selbst bei knalliger Sonne bleibt das Display der Garmin Venu 4 gut ablesbar... einmal kurz aufs Handgelenk schauen reicht.

Ein Display, das euch anstrahlt & ein Akku der nicht aufgibt

Beim Display hat Garmin wirklich nicht gegeizt. Mit bis zu 2.000 Nits Helligkeit ist die Uhr so hell, dass ihr selbst bei knalliger Sonne noch alles problemlos erkennen könnt.

Natürlich gibt es auch wieder ein Always-on-Display. Das ist ja immer so ein kleiner Balanceakt zwischen „sieht mega aus“ und „bitte Akku nicht nach zwei Tagen leer“. Garmin hat das aber ziemlich gut im Griff. Je nachdem, wie viele Funktionen ihr aktiviert, kommt die Uhr laut Hersteller auf bis zu zwölf Tage Akkulaufzeit. Für eine Smartwatch mit so einem Display ist das schon ziemlich ordentlich.

Im Gegensatz zu den Vorgängern wurde hier kein Plastikgehäuse verbaut, sondern eines aus Edelstahl. Das fühlt sich am Handgelenk nochmal angenehmer an und ist hochwertiger.

Der Hauptgrund, wieso Sportler auf Garmin schwören

Die Garmin Connect App ist ein bisschen wie dieses eine Elternteil, das einfach alles über euch dokumentiert, gnadenlos analysiert und euch dann ungefragt aufs Brot schmiert, dass ihr letzte Woche dreizehn Prozent mehr Stress hattet.

Das ist auf der einen Seite natürlich mega hilfreich, aber auf der anderen Seite werden Neulinge, die noch nie eine Garmin genutzt haben, von dieser gigantischen App im ersten Moment regelrecht erschlagen. Da hilft wirklich nur eins: Die Startseite an die eigenen Bedürfnisse anpassen und sich Schritt für Schritt durch den Daten-Dschungel wurschteln.

Wenn man den Bogen aber einmal raus hat, merkt man extrem schnell, warum so viele Sport-Freaks auf Garmin schwören. Die Tiefe der Analysen ist einfach der absolute Wahnsinn. Die Uhr läuft übrigens auf Android und iOS absolut stabil, auch wenn ihr als iPhone-Nutzer wegen der typischen Apple-Restriktionen leider keine Nachrichten direkt über die Uhr beantworten könnt.

Mit der App Garmin Connect bekommt ihr ziemlich schnell raus, wie Schlaf, Stress und Training bei euch zusammenhängen.

Besser können Gesundheitsfunktionen kaum sein

Was Garmin hier an Gesundheitsfunktionen auffährt, ist schon eine echte Ansage. Herzfrequenz, EKG, Sauerstoffsättigung, das aktuelle Stresslevel, eure Atemfrequenz, die Hauttemperatur, die Herzratenvariabilität und natürlich die berühmte Body Battery. Die Venu 4 liefert euch gefühlt mehr Werte als mancher Hausarzt bei einem großen Check-up.

Gerade beim Thema Schlaftracking macht Garmin hier absolut keine halben Sachen mehr. Während viele andere Smartwatches einfach nur aufzeichnen, wann ihr die Augen zumacht, checkt die Venu 4 jetzt auch eure Schlafkonsistenz und euren ganz persönlichen Schlafrhythmus. Die Uhr schaut also ganz genau hin, ob ihr abends immer ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett geht und morgens ähnlich aufsteht. Gleichzeitig versucht sie herauszufinden, ob diese Zeiten überhaupt zu eurem Körper passen oder ob ihr innerlich eigentlich eine völlig andere Taktung braucht.

