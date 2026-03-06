98 Zoll QLED 4K-TV supergünstig: Neuer Top-Deal bei Amazon!

Günstiger hat es diesen 98 Zoll großen 4K-Fernseher laut Vergleichsplattformen noch nie gegeben.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen riesigen 4K-Fernseher, der beim Gaming ebenso gut abschneidet wie bei Filmen und Streaming, zum Top-Preis im Sonderangebot schnappen: Der 98 Zoll große QLED-TV TCL C7K gibt es dort gerade laut Vergleichsplattformen zum besten Preis aller Zeiten. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Laut Amazons Shop-Seite sind nur noch wenige Exemplare des 98 Zoll großen TCL C7K verfügbar, der Deal dürfte also schon bald ausverkauft sein. Glücklicherweise könnt ihr euch auch den fast identischen TCL Q7C genauso günstig im Angebot schnappen. Dieser unterscheidet sich vom C7K nur durch die mattere Displayoberfläche. Hier findet ihr den Alternativ-Deal:

FALD, Mini-LED & 144Hz: Das kann der riesige QLED 4K-Fernseher!

Durch sein Mini-LED-Display und die 2048 Dimming-Zonen des TCL C7K fällt der Unterschied zu viel teureren OLED-Fernsehern gering aus.

Der TCL C7K bietet eine fantastische Leistung für seinen günstigen Preis und ist qualitativ an der Grenze zwischen oberer Mittelklasse und High End einzuordnen. Durch sein Mini-LED-Display und hervorragendes Local Dimming erreicht er einen Kontrast, der fast an OLED-TVs heranreicht. Bei der 98-Zoll-Version ist der Bildschirm in 2048 Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln reguliert wird, um das Bild besser an Szenen mit hellen und dunklen Teilen anzupassen.

Außerdem verfügt der TCL C7K über eine fantastische Spitzenhelligkeit von über 2000 cd/m2. Das hilft nicht nur beim Fernsehen bei hellem Tageslicht, sondern sorgt auch dafür, dass der 4K-Fernseher HDR-Formate wie das unterstützte Dolby Vision ausgezeichnet ausnutzen und bunte Farben richtig zum Leuchten bringen kann. Obendrauf kommt noch die QLED-Filterschicht, die mithilfe sogenannter Quantum Dots die Farbwiedergabe zusätzlich verbessert.

Mit dem 144Hz-Display des TCL C7K seid ihr bestens fürs Gaming mit PS5 oder Xbox Series X gerüstet.

Auch fürs Spielen an der PS5 und der Xbox Series X ist der TCL C7K perfekt geeignet. Mit seinem 144Hz-Display bietet er sogar mehr, als die Konsolen ausnutzen können, denn bei beiden ist spätestens bei 120 fps bei 4K-Auflösung Schluss. Der Input Lag ist zudem so niedrig, dass er weit unter der Wahrnehmungsgrenze liegt, weshalb schnellen Reaktionen beim Spielen nichts im Wege steht.

Durch ALLM schaltet der 4K-TV beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz, außerdem passt sich der TCL C7K durch VRR an die Framerate der Konsole an, um Screen Tearing zu verhindern. Als Gaming-TV lässt der Riesen-Fernseher somit kaum Wünsche offen. Wenn ihr eure PS5-Spiele schon immer auf einem riesigen Bildschirm mit toller Bildqualität erleben wolltet, ohne ein Vermögen zu bezahlen, ist er also die perfekte Wahl.

Fürs Streaming seid ihr mit dem TCL C7K ebenfalls bestens gerüstet, denn er benutzt das Google-TV-Betriebssystem, das exzellenten App-Support bietet und nicht nur die großen Dienste wie Netflix, Amazon Prime oder Youtube, sondern auch kleinere Services wie Crunchyroll unterstützt. Außerdem punktet TCLs riesiger 4K-Fernseher durch sein integriertes Soundsystem von Bang & Olufsen, das zwar nicht mit guten externen Systemen mithalten kann, aber doch mehr bietet, als man von einem 4K-TV gewöhnlich erwarten kann.