Mario-Spiele im Angebot: Nintendo eShop startet Sale mit großen Switch- & Switch 2-Hits!

Es ist wieder so weit: Nächste Woche, genauer gesagt am 10. März, ist der offizielle Mario Day, der wegen der englischen Abkürzung „MAR10“ an diesem Datum gefeiert wird. Wie gewohnt, startet Nintendo zum Ehrentag des Klempners auch in diesem Jahr spezielle Aktionen. So stoßen direkt am 10. März weitere Mario-Spiele zu Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket hinzu. Außerdem läuft schon jetzt ein Sale mit Mario-Spielen im Nintendo eShop, den ihr hier findet:Mario-Spiele für Switch & Switch 2 jetzt im Angebot schnappen!
Der MAR10 Day Sale läuft bis zum 15. März, also bis Sonntag nächster Woche. Welche Mario-Hits für Switch und Switch 2 es günstiger gibt, welche Spiele ihr bald ohne Extrakosten mit dem NSO-Erweiterungspaket spielen könnt und was all diese Titel zu bieten haben, verraten wir euch hier:
Diese Mario-Spiele für Switch & Switch 2 gibt's jetzt im Angebot!
Insgesamt bekommt ihr durch den MAR10 Day Sale sechs Spiele aus dem Mario-Universum günstiger – oder sieben, wenn man die stark erweiterte Nintendo Switch 2 Edition von Super Mario Party Jamboree als eigenes Spiel zählt. Das mag im Vergleich zu anderen Nintendo eShop Sales keine riesige Auswahl sein, doch dafür handelt es sich um große First-Party-Hits, die man nur selten günstig im Angebot bekommt:
Super Mario Party Jamboree
Der jüngste Teil der berühmten Mario-Party-Reihe ist zugleich der umfangreichste: Stolze 110 Minispiele warten hier auf euch, die teilweise die Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller nutzen. Die Auswahl reicht von Hindernisrennen voller Fallen und Gefahren über Koch- und Sport-Wettkämpfe bis hin zum Kampf gegen einen Drachenaal. Außerdem stehen diesmal stolze sieben Spielbretter zur Wahl, von denen fünf komplett neu sind.Super Mario Party Jamboree jetzt günstig für Switch abstauben!
Ebenfalls neu ist der Online-Modus namens Bowserathlon, in dem sich bis zu 20 Spieler*innen miteinander messen. Im Standard-Modus bewegen, wie üblich, bis zu vier Personen ihre Spielfiguren über das Brett und müssen sich je nachdem, wo die Würfel sie landen lassen, verschiedenen Herausforderungen stellen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch allein gegen die KI antreten. Außerdem gibt es einen Koop-Modus, in dem bis zu 8 Personen ihre Kräfte gegen Trug-Bowser vereinen.
Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
Die Nintendo Switch 2 Edition von Super Mario Party Jamboree bietet nicht einfach nur technische Verbesserungen wie eine höhere Auflösung, sondern fügt dem ohnehin schon umfangreichen Paket noch zahlreiche neue Inhalte hinzu: Mit Jamboree TV kommen 20 zusätzliche Minispiele dazu, welche die neuen Features der Switch 2, darunter die Maussteuerung der Joy-Con 2 Controller und das integrierte Mikrofon, einsetzen.Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV jetzt günstig schnappen!
Auch neue Modi werden geboten: Die sogenannte Bowser-Bühne lässt euch an einer von Bowser höchstpersönlich moderierten Spielshow teilnehmen. Mit der Jubelbahn steht zudem ein rasanter neuer Koop-Modus bereit, der euch durch fünf abwechslungsreiche Level mit verschiedenen Minispielen rasen lässt. Daneben könnt ihr neue Regeln für die schon bekannten sieben Spielbretter festlegen und sie so noch einmal auf neue Weise erleben.
Super Mario 3D World + Bowser's Fury
Super Mario 3D World war schon im Original für Wii U ein hervorragendes 3D-Jump&Run, das auf Metacritic auf eindrucksvolle 93 Punkte kam. Am Hauptspiel musste die Switch-Neuauflage deshalb gar nicht allzu viel ändern, zumal sich auch die knallbunte Optik der kreativen Spielwelt sehr gut gehalten hat. Einige Verbesserungen und neue Features gibt es dennoch, darunter Online-Koop für bis zu vier Spieler*innen und der neue Foto-Modus.Super Mario 3D World + Bowser's Fury jetzt günstig im Nintendo eShop abstauben!
Die größte Neuerung ist aber natürlich die Erweiterung Bowser's Fury, die euch in eine ganz neue, umfangreiche Welt entführt und fast schon wie ein eigenes Spiel wirkt, auch wenn sie auf den Kern-Mechaniken des Hauptspiels aufbaut. Mario reist hier gemeinsam mit Bowser Jr. zur Samtpfotenküste, um Bowser zur Vernunft zu bringen. Dieser hat sich nämlich in ein riesiges, wütendes Monster verwandelt und verwüstet die Region mit Stürmen und Meteoritenschauern.
Donkey Kong Country Returns HD
Donkey Kong Country Returns HD ist die Switch-Neuauflage des ursprünglich für Wii und später für 3DS erschienenen Jump&Run-Hits, der bunte 3D-Grafik mit klassischem 2D-Leveldesign verknüpft. Die neue Version bietet hübschere Optik, eine überarbeitete Bedienung einschließlich Unterstützung der Bewegungssteuerung und einen neuen, leichteren Modus, der das im Original recht fordernde Spiel einsteigerfreundlicher macht. Außerdem sind die acht Zusatzlevel der 3DS-Version dabei.Donkey Kong Country Returns HD jetzt günstig im Angebot schnappen!
In Donkey Kong Country Returns HD muss Donkey Kong seine Insel gegen den Stamm der Tiki Taks verteidigen, die die anderen Tiere mittels Hypnose unter ihre Kontrolle gebracht und noch dazu die Bananen gestohlen haben. Mit der Unterstützung von Diddy Kong, der über einen praktischen Raketenrucksack verfügt, macht sich Donkey Kong deshalb auf eine Reise durch 80 Level, die randvoll sind mit spektakulären Ideen, darunter etwa ein Ritt auf einem Nashorn.
Luigi's Mansion 3
Nachdem Mario, Peach und die Toads in einem Spukhotel von König Buu Huu in eine Falle gelockt und in Gemälde eingesperrt wurden, muss Luigi erneut seine Furcht überwinden und auf Geisterjagd gehen. Dabei erforscht und säubert er nach und nach die verschiedenen Stockwerke des Gebäudes, die alle in ganz verschiedenen Stilen eingerichtet sind, vom Piratenschiff über ein mittelalterliches Schloss bis hin zu Pyramiden.Luigi's Mansion 3 jetzt zum Top-Preis im Nintendo eShop schnappen!
Luigis wichtigstes Hilfsmittel ist der F-LU, eine Art Staubsauger für Geister. Die Geister lassen sich jedoch meist nicht ohne Widerstand einsaugen. Oft müsst ihr sie erst herumschleudern, um sie zu schwächen, oder sie zusätzlich mit dem Stroboblitz betäuben. Ihr könnt die Kampagne allein oder zu zweit im Koop bestreiten. Daneben gibt es verschiedene Multiplayer-Modi, durch die bis zu acht Personen gemeinsam auf Geisterjagd gehen oder zwei Teams gegeneinander antreten können.
Super Mario Maker 2
In Super Mario Maker 2 könnt ihr erneut eure eigenen, klassischen 2D-Mario-Level bauen und habt dabei sogar noch viel mehr kreative Möglichkeiten als im Vorgänger. So stehen euch jetzt beispielsweise neue Elemente wie rutschige Abhänge, Greifhaken und Wirbelstürme zur Verfügung und ihr könnt mehrere Level auf einer Übersichtskarte zu einem ganzen Spiel zusammenfügen. Außerdem ist ein neuer, auf Super Mario 3D World basierender Grafikstil verfügbar.Super Mario Maker 2 jetzt günstig im Angebot abstauben!
Eure Level könnt ihr online mit anderen Spieler*innen teilen und natürlich umgekehrt auch deren Schöpfungen spielen, wodurch euch mit Super Mario Maker 2 ein nahezu endloser Vorrat an Mario-Leveln zur Verfügung steht. Daneben wird sogar noch eine umfangreiche Singleplayer-Kampagne geboten, die allein schon mehr als hundert Level umfasst. Hier helft ihr Prinzessin Peach dabei, ihr Schloss wiederaufzubauen, und sammelt nebenbei Ideen für eure eigenen Projekte.
Super Mario RPG
Mit Super Mario RPG hat sich der Klempner im Jahr 1996 erstmals ins Genre der Rollenspiele vorgewagt. Nachdem mit Schmiederich ein neuer Schurke aufgetaucht ist, vereinen Mario und Bowser ihre Kräfte, um ihm das Handwerk zu legen, und begeben sich mit einer Gruppe von Helden auf ein großes Abenteuer, das sie durch das Pilzkönigreich und seine Umgebung führt. Das Switch-Remake des Klassikers bietet viel hübschere Grafik, bleibt dem isometrischen Look aber treu.Super Mario RPG jetzt günstig im Sonderangebot schnappen!
Der spielerische Kern bleibt mit den rundenbasierten Kämpfen im JRPG-Stil ebenfalls erhalten, doch auch hier gibt es deutliche Verbesserungen. So sorgen ein Kombo-Counter und neue, mächtige Team-Attacken für mehr Dynamik. Wie schon im Original warten zwischendurch verschiedene Minispiele und kleine Jump&Run-Einlagen auf euch, die mehr vom typischen Mario-Feeling ins Spiel bringen, etwa wenn Mario auf Fässern über einen Fluss balanciert.
Diese Mario-Klassiker kommen neu zu Nintendo Switch Online dazu!
Drei klassische Mario-Spiele stoßen direkt nächsten Dienstag am Mario Day zu Nintendo Switch Online dazu, für alle drei braucht ihr das Erweiterungspaket. Falls ihr dieses noch nicht abonniert habt oder generell noch keine Mitglieder des Abo-Services seid, der neben einer riesigen Anzahl an Spiele-Klassikern auch noch weitere Vorteile wie Online-Multiplayer und exklusive Angebote bietet, erfahrt ihr hier alles über die Abo-Optionen:Nintendo Switch Online: alles über die Abo-Optionen
Hier die drei neuen Mario-Klassiker im Überblick:
Mario's Tennis (Virtual Boy)
Erst im Februar sind die ersten vom Virtual Boy stammenden Spiele zum Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online dazugestoßen, zum Mario Day gibt es nun bereits Nachschub. Mit Mario's Tennis ist einer der beliebtesten Titel der VR-Konsole dabei, der im Jahr 1995 die bis heute laufende (und mit Mario Tennis Fever für Switch 2 gerade erst fortgesetzte) Mario-Tennis-Reihe gestartet hat. Zum Spielen braucht ihr den neuen Virtual Boy für Nintendo Switch 2/Nintendo Switch.Mario's Tennis ab dem Mario Day mit NSO + Erweiterungspaket spielen!
In Mario's Tennis treten sieben Charaktere aus dem Mario-Universum in einzelnen Matches oder in Turnieren gegeneinander an, wobei jede der Figuren über unterschiedliche Eigenschaften verfügt. Euch stehen zudem verschiedene Schlagarten vom Schmetterball bis zum Lob zur Verfügung. Euren Charakter steuert ihr aus der Third-Person-Perspektive, wobei der stereoskopische Effekt des Virtual Boy das Geschehen besonders plastisch wirken lässt.
Mario Clash (Virtual Boy)
Mario Clash, für das ihr ebenfalls den neuen Virtual Boy für Switch 2 und Switch braucht, ist an das Arcade-Spiel Mario Bros. aus dem Jahr 1983 angelehnt, fügt diesem jedoch ein neues 3D-Element hinzu, indem es Mario zwischen Plattformen im Hintergrund und Vordergrund hin und her springen lässt. Die verschiedenen Tiefenebenen sind zudem mit Röhren verbunden, durch die auch die Gegner die Ebene wechseln können, was den Aufbau komplexer macht.Mario Clash ab 10. März mit dem Virtual Boy spielen!
Insgesamt bietet Mario Clash 99 Level, in denen es stets euer Ziel ist, die Gegner von den Plattformen zu werfen. Wie in einem klassischen Mario-Jump&Run lassen sich manche Gegner einfach erledigen, in dem ihr auf sie drauf hüpft. Andere hingegen müsst ihr mit den Panzern zuvor besiegter Koopas bewerfen. Auch den traditionellen Pilz gibt es. Dieser lässt euch Gegner direkt angreifen, die ihr normalerweise nicht berühren dürft.
Mario vs. Donkey Kong (Game Boy Advance)
Mario vs. Donkey Kong ist eine Mischung aus einem klassischen Mario-Platformer und einem Rätselspiel. Donkey Kong hat eine Menge niedlicher Mario-Spielzeugfiguren aus einer Fabrik gestohlen, woraufhin Mario ihn nun durch viele bunte Level verfolgt und dabei die Figuren wieder einsammelt. Viele Hindernisse überwindet der Klempner dabei akrobatisch durch Klettern, waghalsige Sprünge und sogar Saltos, oft kommt er jedoch nur mit Köpfchen weiter.Mario vs. Donkey Kong bald mit Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket spielen!
In den zwar kompakten, aber dennoch komplex aufgebauten Leveln liegt die Herausforderung nämlich nicht zuletzt darin, zu erkennen, auf welchem Weg sich das Ende des Levels überhaupt erreichen lässt. Dazu muss man die Umgebung genau unter die Lupe nehmen, um die versteckten Schalter und Mechaniken zu finden und richtig einzusetzen. Zwischendurch gibt es ab und an Action-Abschnitte und spektakuläre Bosskämpfe, die für Abwechslung sorgen.
Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket schon ab 3,34€ pro Monat sichern!
Nintendo Switch Online ist übrigens erstaunlich günstig für all seine Vorteile. Das Basis-Monatsabo gibt’s schon für 3,99€, noch günstiger kommt ihr aber mit dem Jahresabo weg: Dieses kostet bei der Basis-Mitgliedschaft 19,99€, also auf den Monat gerechnet nur 1,67€. Beim Abo von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket, das ihr für die neuen Mario-Klassiker braucht, sind es 39,99€ pro Jahr, also 3,34€ auf den Monat gerechnet.
Mit der Familienmitgliedschaft könnt ihr sogar noch mehr sparen, denn diese können sich bis zu acht Accounts miteinander teilen. Hier zahlt ihr 34,99€ im Jahr beim Basis-Abo und 69,99€ für die Abo-Version inklusive Erweiterungspaket. Falls ihr Nintendo Switch Online erst mal ausprobieren möchtet, gibt es außerdem eine kostenlose siebentägige Testmitgliedschaft. Hier erfahrt ihr mehr:Nintendo Switch Online: alles über die Abo-Optionen
Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Sponsored Story, die im Auftrag eines Werbepartners von Webedia entstanden ist. Sie wurde von einem freien Autor erstellt, der kein Mitglied der Redaktion von GamePro ist. Die aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen.