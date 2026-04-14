Das Zauberwort bei Smartwatches lautet Understatement - diese Uhr aus China ist einfach wunderschön!

Ich habe jetzt seit einiger Zeit diese schöne Smartwatch am Handgelenk und ich bin wirklich begeistert von dieser "billig" Smartwatch!

Kennt ihr das, wenn ihr morgens geschniegelt und gebügelt aus dem Haus geht, Hemd sitzt, Schuhe passen – und dann schaut ihr aufs Handgelenk und denkt euch nur: „Boah… das passt gar nicht“? Genauso ging’s mir ewig mit Smartwatches. Entweder die Uhren konnten alles, sahen aber aus wie ein Mini-Tablet aus dem Kaugummi-Automaten, oder sie waren schick, aber technisch komplett auf Sparflamme unterwegs. Ich habe meine Uhr vor Meetings oder Dates teilweise einfach ausgezogen, weil ich mir dachte: lieber gar nichts am Arm als das. Mit der Xiaomi Watch S4 ist dieses Problem für mich offen gesagt Geschichte.

Ihr fühlt euch irgendwie komisch, ein bisschen platt, ein bisschen fertig, und dann geht das Kopfkino los. Früher habe ich den Fehler gemacht und direkt gegoogelt … ihr wisst selbst, wo das endet.

Die Xiaomi Watch S4 gibt euch stattdessen einfach klare Daten. Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlafanalyse. Und das Ganze nicht nur oberflächlich, sondern ziemlich präzise.

Ich habe das Ganze tatsächlich mal mit der Apple Watch verglichen und war überrascht, wie nah die Werte beieinanderliegen. Klar, minimale Abweichungen gibt’s immer, aber im Alltag merkt ihr davon nichts.

Sieht aus wie Luxus, kann aber deutlich mehr als nur gut aussehen. Genau diese Mischung macht’s für mich aus.

Eine wirklich schlichte und schöne Smartwatch

Das erste, was bei dieser Uhr hängen bleibt, ist das Design. Das Ding wirkt nicht wie ein Klops, sondern wie eine richtige Uhr. Polierter Edelstahl, eine Krone, die fast so gut aussieht wie bei den Schweizer Taucheruhren.

Die Uhr beschönigt auch nichts. Wenn euer Schlaf Müll war, sagt sie euch das. Wenn euer Puls hoch ist, seht ihr das sofort. Keine Fake-Motivation, sondern einfach ehrliche Daten, mit denen ihr auch wirklich was anfangen könnt.

Ihr könnt die Uhr problemlos zum Hemd tragen, zum Sakko oder auch einfach im Alltag. Sie fällt nicht negativ auf, sondern wertet das Outfit eher noch auf. Kein Plastik-Feeling, kein Spielzeug-Look – einfach clean und hochwertig.

Die Krone reflektiert das Licht richtig schick, die Übergänge sind sauber verarbeitet und nichts wirkt klobig. Xiaomi hat hier echt verstanden, dass eine Smartwatch nicht nur ein Technik-Gadget ist, sondern eben auch ein Accessoire.

Wer es noch etwas auffälliger haben möchte: Die Xiaomi Watch S4 gibt es auch in der Rainbow Version mit Lünette.

So leicht wie ein übliches Ei

Die Xiaomi Watch S4 hat gerade mal 32 Gramm. Zum Vergleich: Eine Apple Watch Ultra bringt über 60 Gramm auf die Waage. Das ist fast das Doppelte. Und genau diesen Unterschied spürt ihr beim Laufen oder beim Schlafen, wenn ihr das Schlaftracking anhabt.

Das Band fühlt sich zudem angenehm an, nichts klebt oder wird unangenehm. Ich schwitze nicht unangenehm unter dem Band, und das sind einfach diese kleinen "Quality of Life" Sachen, die ich so sehr schätze.

Über zwei Wochen Akkulaufzeit

Was bringt euch die beste Smartwatch, wenn sie gefühlt öfter am Ladekabel hängt als an eurem Arm? Genau das hat mich bei vielen Modellen komplett abgefuckt. Die Xiaomi Watch S4 macht hier einfach einen richtig guten Job. Bei normaler Nutzung kommt ihr locker auf bis zu 15 Tage Laufzeit.

Falls ihr mal nach zwei Wochen wiederladen müsst: Fünf Minuten Laden reichen für rund zwei Tage Nutzung. Das ist literally schneller, als Wasser für eure Nudeln aufzukochen.

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