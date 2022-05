Übermächtige Yu-Gi-Oh-Karte war 17 Jahre lang verboten und kehrt jetzt unter Jubel zurück

Yu-Gi-Oh erlebt momentan eine kleine Renaissance und erfreut sich großer Beliebtheit. Dementsprechend argwöhnisch werden Änderungen am Regelwerk beobachtet und genau davon gab es jetzt einige. Beziehungsweise wurde die Liste mit verbotenen Karten aktualisiert, was bedeutet, dass einige Karten jetzt endlich wieder gespielt werden können. Besondere Aufregung verursachen da zwei Karten, darunter die legendäre "Überläufer"-Karte.

Darum geht's: Im Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh gibt es einige Karten, die nach ihrer Veröffentlichung verboten wurden. Das liegt in erster Linie daran, dass sie zum Beispiel durch die Kombination mit anderen, später veröffentlichten Karten plötzlich viel zu stark geworden sind und unfaire Vorteile verschaffen konnten. Mit der Zeit kann sich das aber natürlich auch wieder ändern, wie in diesen Fällen.

Das ist jetzt neu: Konami hat ein Update der Liste mit verbotenen und eingeschränkten Karten veröffentlicht und das sorgt ordentlich für Furore. Vor allem wegen zwei Karten, die jetzt nicht mehr verboten sind und von der Liste gestrichen wurden. Es handelt sich dabei um "Überläufer" und "Yata-Garasu".

Link zum Twitter-Inhalt

Wer keine Lust auf teure Kartenpacks hat, kommt übrigens mit Yu-Gi-Oh! Master Duel auch gratis und digital in den Genuss des Sammelkartenspiels. Wie das aussieht, könnt ihr euch hier ansehen:

Für alle, die mit Yu-Gi-Oh aufgewachsen sind, stecken höchstwahrscheinlich jede Menge Erinnerungen in diesen beiden Karten. Dass sie nun nach 17 beziehungsweise 18 Jahren offiziell wieder gespielt werden können, kommt einem kleinen Nostalgie-Trip gleich. Dementsprechend begeistert reagieren die Fans:

Eine ganze Menge Fans haben offenbar nur auf diesen Moment gewartet:

Link zum Twitter-Inhalt

Insbesondere die Change of Heart- beziehungsweise Überläufer-Karte genießt Kultstatus unter Fans. Das liegt vor allem daran, dass sie nicht nur im Spiel selbst, sondern auch im zugehörigen Anime eine wichtige Rolle eingenommen hat. Auch der Zeitpunkt der ursprünglichen Karte und der ihres Comebacks wirken auf ganz besondere Art und Weise: Als Yu-Gi-Oh im Westen bekannter wurde, ist die Karte erschienen und jetzt passend zum Revival kehrt sie zurück.

Even og Yu-Gi-Oh! players who started in 1999-2002 and quit the game almost 2 decades ago know about Change of Heart.

Even though Yata was much more of a meta defining card, CoH came out in SD Yugi, right at the start of the fad in the West. It’s so cathartic to see CoH unbanned.