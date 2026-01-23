"Ich würde sterben, um so zeichnen zu können": One Punch Man-Mangaka nennt sein größtes Vorbild und die Wahl dürfte niemanden überraschen

Yusuke Murata, der Zeichner von One Punch Man, spricht über sein größtes Vorbild in der Manga-Branche. (Bild: © Akira Toriyama / Yusuke Murata / ONE)

Der Mangaka Yusuke Murata gilt schon seit Jahren als einer der ganz Großen der Branche. Zunächst machte er sich mit dem American-Football-Manga "Eyeshield 21" einen Namen, ehe 2012 die Zusammenarbeit mit einem gewissen "ONE" folgte – dem Kopf hinter One Punch Man.



One Punch Man ist einer der meistverkauften Mangas des vergangenen Jahrzehnts, was auch an Muratas spektakulären Zeichnungen liegt. Fans feiern den OPM-Zeichenstil zurecht – doch wer ist eigentlich Muratas Vorbild? Wie für viele andere Mangaka auch, kann es hier nur eine Antwort geben: den Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama.

"Ich wollte nicht Mangaka werden - ich wollte wie Toriyama sein"

Vor rund einem Jahrzehnt streamte Murata regelmäßig auf der Plattform "Ustream" und ging auf die Fragen seiner Fans im Chat ein (via Fandom). Hier wurde der One Punch Man-Zeichner unter anderem nach seinem Lieblingsmangaka gefragt.

0:43 One Punch Man kehrt nach 6 Jahren in Season 3 zurück - zusammen mit den stärksten Helden der Welt

Autoplay

Neben "ONE", dem Autoren hinter One Punch Man, kann es für Murata nur eine richtige Antwort geben: Dragon Ball-Mangaka Akira Toriyama. Der im März 2024 verstorbene Toriyama war "der erste, der eine Inspiration war".

Diese ging sogar so weit, dass Murata nicht darüber nachgedacht hat, einfach nur ein Mangaka zu werden – er wollte stattdessen "wie Toriyama sein". Toriyama, der gemeinhin als der "Vater des modernen Shonen" bezeichnet wird, stellte nach Muratas Ansicht schon zu Lebzeiten eine komplett eigene Kategorie dar:

In meinen Augen gibt es nur zwei Arten von Mangaka: Toriyama und alle anderen.

Dass Toriyama sein großes Vorbild ist, zeigt sich auch immer wieder im One Punch Man-Manga. Hier hat der Zeichner nämlich in einzelnen Panels immer wieder Hommages eingebaut:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Diese Verehrung ist kein Einzelfall. Welchen Mangaka auch immer ihr fragt: Die Chancen stehen hoch, dass Toriyama weit oben auf der Favoritenliste steht. Auch Eiichiro Odas Karriere als One Piece-Schöpfer hätte ohne den Dragon Ball-Künstler mutmaßlich einen anderen Weg eingeschlagen.

Murata selbst hat in vorherigen Streams ohnehin mehrfach betont, dass Dragon Ball der Grund war, warum er überhaupt das Manga-Magazin "Weekly Shonen Jump" las und wie ihn die Kämpfe von Goku gegen Piccolo und Freezer inspirierten. Nicht ohne Grund sagt der One Punch Man-Zeichner, dass er "Toriyama für immer lieben" wird.

Wer ist euer Lieblings-Mangaka?