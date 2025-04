ZEIT-Kritiker reagiert auf "Skibidi Toilet" - "Eltern sollten sich freuen"

Skibidi Toilet ist ein kurioses Phänomen. (Bildquelle: YouTube - DaFuq!?Boom!)

"Skibidi Toilet" ist sicher eines der skurrilsten Phänomene, die das Internet in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat. Ein Kritiker der renommierten Wochenzeitung ZEIT erkennt darin aber weniger den Verfall der Gesellschaft als vielmehr pointierte Anspielungen.

Skibidi Toilet als klassischer Surrealismus

Skibidi was? Skibidi Toilet ist ein Internet-Phänomen, das auf meist ziemlich kurzen Videos basiert, die der georgische Animator Alexey Gerasimov seit 2023 in unregelmäßigen Abständen auf YouTube veröffentlicht.

In den Videos wird ein Sound wiederholt abgespielt, zudem gibt es einen immer weiter eskalierenden Kampf zwischen Köpfen, die offenbar in Toiletten wohnen und Menschen, die Bildschirme oder Lautsprecher statt Köpfen haben.

Die Videos sind vor allem bei der "Generation Alpha", die etwa alle einschließt, die seit 2010 geboren sind, beliebt und bekannt.

Darum geht's: ZEIT Online hat vor ein paar Tagen ein YouTube-Video veröffentlicht, in dem Jens Jessen, ein langjähriger Feuilletonist der ZEIT einige "Skibidi Toilet"-Clips analysiert und einordnet.

Das ganze Video könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das sagt der Kritiker: Entgegen der Erwartungen stimmt Jessen nicht in die Meinung ein, dass Skibidi Toilet eine Art Untergang der Kultur sei.

Er erkennt in den Clips Anspielungen auf klassische Filme und klare Parallelen zum Surrealismus und ist der Meinung, dass dieses "Spießer"-Publikum ein "Geschenk für die klassischen Surrealisten" gewesen wäre.

Die wollten nämlich genau solche Leute herausfordern und auf das absurde hinweisen. Der Surrealismus wolle laut Jessen "einfach zeigen, dass das, was wir für die Wirklichkeit halten, jederzeit durchbrochen werden kann von der Fantasie". Genau das passiere eben auch in Skibidi Toilet.

Der Kritiker geht sogar so weit, zu sagen, dass Eltern sich eigentlich freuen sollten, dass die Kinder sich solche Inhalte ansehen. Skibidi Toilet spiele mit dem Absurden und fordere den Möglichkeitssinn heraus, also das Vorstellungsvermögen der Kinder.

Etwas enttäuscht zeigt er sich aber von der vermeintlichen Steigerung in späteren Videos, in denen es dann zu ausufernden Kampfsequenzen kommt, die an Videospiele erinnern. Auch der Hinweis, dass Michael Bay das YouTube-Phänomen wohl verfilmen soll, ruft eine negative Reaktion hervor.

Diese Annäherung an den Mainstream mache Skibidi Toilet eher konventioneller, was er schade findet.

Wie steht ihr zu dem Thema? Gebt ihr dem Kritiker recht oder nicht?