Zelda BotW: Definitive Edition mit beiden DLCs kommt vielleicht auch zu uns

The Legend of Zelda: Breath of the Wild könnte auch in Europa und Deutschland nochmal in einer Definitive Edition erscheinen. Dank größerer 32GB-Cartridges bringt Nintendo wohl eine ganze Reihe an Titeln nochmal neu heraus. In diesem Fall bedeutet das, dass sowohl der erste DLC als auch der zweite DLC Die Ballade der Recken mit von der Partie wären. Das Gesamtpaket wurde so schon in Japan neu auf den Markt gebracht und das passiert vielleicht auch hier noch.

Zelda BotW: Nintendo bringt Definitive Edition womöglich auch hier raus

Darum geht's: Vor gar nicht allzu langer Zeit ist Zelda Breath of the Wild in Japan nochmal neu als Definitive Edition für die Nintendo Switch erschienen. Das verdanken wir dem verstärkten Einsatz von 32GB-Speicherkarten für die Nintendo Switch, die mehr Platz bieten. Einem neuen Leak zufolge könnte diese Definitive Edition von Zelda BotW bald auch ihren Weg zu uns finden. Das behauptet zumindest die bekannte Leakerin Samus Hunter, die zu Nintendo-Themen in der Vergangenheit schon öfter richtig lag:

Das steckt drin: Bei Zelda BotW wären alle DLCs mit an Bord, also Die Master Trials aka legendären Prüfungen sowie die Ballade der Recken. Auch Splatoon 2 ist in einer Neuauflage mit dem Octo Expansion Pack gemeinsam noch einmal veröffentlicht worden. Für Xenoblade Chronicles 2 könnte dasselbe mit dem Torna-DLC geplant sein.



Wie gut die beiden DLCs zu Zelda BotW sind, könnt ihr hier im Detail nachlesen, samt dem Test des Hauptspiels:

Wie wahrscheinlich ist das? Bisher solltet ihr euch wohl lieber nicht zu früh freuen, weil hier nur berichtet wird, dass Nintendo wohl darüber nachdenkt, die Definitive Edition auch "im Westen" zu veröffentlichen. Aber da es zumindest in Japan bereits ein entsprechendes Release gibt, wirkt das Ganze tatsächlich nicht allzu unrealistisch. Interessant dürfte das natürlich vor allem für diejenigen sein, die Zelda BotW noch nicht als physische Version im Regal stehen haben.

Würdet ihr diese Definitive Edition von Zelda BotW mit beiden DLCs auf einer Cartridge kaufen?