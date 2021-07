Zelda BotW: Ultimative Tier list rankt alle Waffen nach Schaden, den sie anrichten

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibt es wirklich viele Waffen. Der Open World-Hit bietet unzählige Möglichkeiten, Gegnern den Garaus zu machen. Aber mit welchem Mordwerkzeug funktioniert das am Besten? Diese Frage beantwortet die riesige, umfassende Tier list des Reddit-Users LinkSond. Er hat (fast) alle Waffen nach ihrem Schaden geordnet und in sieben verschiedene Kategorien eingeteilt.

Zelda: Breath of the Wild - Welche Waffe ist die Beste?

Ultimatives Ranking: Die verschiedenen Waffen in Zelda: Breath of the Wild gehen nicht nur fast alle irgendwann kaputt, sondern machen natürlich auch alle unterschiedlich viel Schaden. Da kommt so eine Tier list natürlich gerade recht, die alle Knüppel, Schwerter, Lanzen, Boomerangs und Löffel miteinander vergleicht.

Das ist zu beachten:

Die Liste basiert auf dem theoretisch möglichen totalen Schaden. Das heißt, dass hier der normale Schaden mit der Haltbarkeit multipliziert wurde, was als Grundlage der Berechnung dient.

Bögen fehlen komplett, es geht nur um Nahkampfwaffen.

Schadens-Boni durch Rüstungen wurden nicht mit einberechnet, genauso wenig die Elemtar-Schäden oder besondere, einzigartige Eigenschaften der Waffen.

Außerdem geht LinkSond davon aus, dass ihr das Bannschwert mit den Master-Trials vollständig upgegradet habt.

Keine große Überraschung: Der Zerstörer aus dem Breath of the Wild-DLC stellt die stärkste Waffe des Spiels dar. Immerhin kann er jeden Gegner mit nur einem Schlag erledigen. Aber richtig fair ist das natürlich nicht, weil wir das Teil nur während der Pilotenprüfung aus der Erweiterung Die Ballade der Recken benutzen können und währenddessen auch mit nur einem einzigen Treffer das Zeitliche segnen.

Ansonsten schlägt das voll ausgebaute Master-Schwert alle anderen Waffen, was ebenfalls kein Wunder ist. Immerhin bekommen wir das Bannschwert in dieser Form ebenfalls erst am Ende eines DLCs (Die legendären Prüfungen) und es kann gar nicht zerbrechen. Das Chimären-Großschwert, der Bergspalter, das Antike Großschwert und einige nur über Amiibos erhältliche Waffen mischen ebenfalls ganz oben mit.

Was sind eure Lieblingswaffen in Zelda: Breath of the Wild?