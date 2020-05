Die Überraschung war groß, als Nintendo auf der E3 2019 einen direkten Nachfolger zum Switch-Hit The Legend of Zelda: Breath of the Wild ankündigte. Dass es mit einem Release des Open World-Spiels noch dauern würde, war bereits damals klar, zumal es bis heute kaum Informationen zum Spiel gibt.

Wie lange wir uns aber mindestens noch gedulden müssen, lässt sich nun aus einer Frage-und-Antwort-Runde schlussfolgern, die Nintendo mit Investoren hatte und dort unter anderem auch über die erfreulichen Verkäufe von Animal Crossing sprach.

Kein Release vom neuen Zelda in diesem Fiskaljahr

In dieser Runde stellte Nintendo den Investoren vor, welche Spiele-Releases im Fiskaljahr 2020/2021 (bis März 2021) noch für die Switch erscheinen werden. Welche Spiele genau auf der Liste standen ist nicht bekannt, fest steht laut gamerant.com allerdings, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 auf dieser Liste fehlte.

Was bedeutet das für den Release von Zelda BotW 2? Auch wenn vermutlich niemand mehr mit einem Release des Spiels in diesem Jahr gerechnet hat, dürfte nun mehr oder weniger klar sein, dass wir BotW 2 nicht vor dem März 2021 zu sehen bekommen werden. Vermutlich wird es sogar noch deutlich länger dauern.

Generell hat Nintendo sehr an der aktuellen Corona-Pandemie zu knabbern. Viele konkrete Planungen wie eine Nintendo Direct im E3-Zeitraum wurden bereits über den Haufen geworfen, auch Switch-Releases in diesem Jahr könnten von Verschiebungen betroffen sein.

Was wissen wir bislang zu BotW 2?

Nicht wirklich viel. Abseits des Ankündigungs-Trailers und ein paar losen Informationen von Nintendo handelt es sich hauptsächlich um Gerüchte und Spekulationen.

Erst im März waren einige vermeintliche Infos ans Licht gekommen, die unter anderem besagen, dass der Anfang des Spiels sehr viel linearer sein würde und dass es nun "richtige" Dungeons geben soll.

Freut ihr euch auf Breath of the Wild 2?