The Legend of Zelda: Breath of the Wild entpuppte sich als echter Systemseller und verhalf der Nintendo Switch im März 2017 zum Senkrechtstart.

Dass der nächste Ableger der Zelda-Reihe ebenfalls wieder für die Nintendo Switch erscheint, ist laut Eiji Aonuma durchaus möglich. Das hat der Producer in einem Interview mit T011 (via Nintendo Soup) verraten.

Nächstes Zelda könnte alle Möglichkeiten der Switch nutzen

Interessanter noch: Aonuma merkt ebenfalls an, dass die Entwickler mit dem nächsten Serienteil das Potenzial der Nintendo Switch voll ausreizen könnte.

Bereits im Januar 2017 erklärte der Producer in einem Interview mit Eurogamer, mit Breath of the Wild längst nicht alle Möglichkeiten der Switch genutzt zu haben.

Das Spiel wurde nämlich ursprünglich für die Wii U entwickelt, die Entscheidung für eine Switch-Fassung sei erst viel später gefallen.

Schließlich sollten sich die Wii U- und Switch-Version von Breath of the Wild nicht groß voneinander unterscheiden, weshalb Nintendo einige Möglichkeiten der aktuellen Konsole ungenutzt gelassen habe.

Nächstes Zelda soll überraschen: Aonuma spricht übrigens nicht das erste Mal über Link's nächstes Abenteuer. Bereits im Mai 2017 äußerte er sich zur Zukunft der Serie und versprach, dass der Breath of the Wild-Nachfolger Überraschungen bieten soll, die unsere Erwartungen übertreffen.

Was beim nächsten Zelda genau auf uns zukommt, lässt Aonuma natürlich offen. Nintendo hat das Spiel ja noch nicht einmal offiziell angekündigt. Dennoch können wir spekulieren, dass hinter verschlossenen Türen bereits daran gearbeitet wird.