Die Zelda Breath of the Wild-Zitadelle aus Lego sieht einfach fantastisch aus

Endlich ist das Jahr der großen Spielekracher angebrochen, in dem uns unter anderem The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom am 12. Mai 2023 erwartet. Bis zum Release können wir uns die Zeit mit dem Vorgänger The Legend of Zelda: Breath of the Wild vertreiben, in dem wir in einer von Ruinen gespickten Landschaft zahlreiche Entdeckungen machen können.

Ein sehr prominentes Gebäude aus BotW ist die Zitadelle der Zeit, die bereits in mehreren TLoZ-Titeln ihren Auftritt feierte. Ein Fan hat sich das Gebäude aus Breath of the Wild als Vorlage geschnappt und daraus einen Lego-Bausatz kreiert, der es theoretisch in die Ladenregale schaffen könnte.

The Legend of Zelda: Zitadelle der Zeit wird zum Lego-Gebäude

Auf der Seite Lego Ideas stellt User LEGOverwatch sein selbst kreiertes Legogebäude vor. Auf den Bildern ist die zerrüttete Zitadelle der Zeit zu sehen, die aus einer gut erhaltenen Ruine besteht. Das Gebäude wurde zum Großteil aus grauen Legosteinen erstellt, für das Dach wurden orangerote und für die Pflanzen grüne Legosteine verwendet:

Das Gebäude befindet sich auf einer grauen Legoplatte, die den Steinboden darstellen soll. Die Zitadelle der Zeit sieht dabei erstaunlich originalgetreu aus, denn selbst das verfallene Dach und die Statue der Göttin wurden detailgetreu nachgebaut.

Was gibt es noch? Neben dem Gebäude gibt es sogar Minifiguren der Charaktere aus dem Spiel. So finden sich ein Bokoblin, Link und der König von Hyrule als kleine Figuren wieder. Auch Links Gleitschirm, ein Herzcontainer und das Hyrule-Schild wurden als kleine Lego-Version nachgebaut. Die Figuren sehen einfach fantastisch aus und auch das Gebäude lässt uns mit großem Erstaunen zurück.

Der neue Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wirft die Frage auf, welche Gebäude hieraus wohl gut als Lego-Version nachgebaut werden könnten:

1:36 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Trailer bestätigt neuen Namen und Release

Zelda-Zitadelle schafft es wohl nicht in die Massenproduktion

Das Lego-Gebäude ist so beliebt, dass es über die Zeit 10.000 Supporter gesammelt hat. Damit wurde die magische Grenze geknackt, die nötig ist, damit Lego einen Blick über den Entwurf wirft. Sollte das Design gut ankommen, könnte es sogar sein, dass die Zitadelle der Zeit in das Repertoire von Lego aufgenommen und später im Ladenregal zu finden sein wird.

Wie wahrscheinlich ist das? Leider hat Lego bereits in der Vergangenheit einige Entwürfe abgelehnt, die andere Gebäude aus dem TLoZ-Universum darstellten. Das letzte abgelehnte Projekt war beispielsweise das Schloss Hyrule, das den gleichen Prozess durchlief wie die Zitadelle der Zeit.

Lego ging sogar noch einen Schritt weiter und gab bekannt, dass in Zukunft alle Entwürfe abgelehnt werden, die aus dem The Legend of Zelda-Universum stammen. Der Grund dafür sei ein Konflikt bei der Lizenz. Womöglich arbeiten Lego und Nintendo im Hintergrund sogar schon an einem eigenen Entwurf, der in einiger Zeit veröffentlicht werden könnte.

Was sagt ihr zur nachgebauten Zitadelle der Zeit aus Lego? Hättet ihr das Set so gekauft?