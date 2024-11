Zelda: Echoes of Wisdom - Timeline bestätigt: So reiht sich der neuste Ableger zwischen den anderen Teilen ein

Zelda: Echoes of Wisdom hat einen Platz in der offiziellen Timeline bekommen.

Der neue Zelda-Teil Echoes of Wisdom hat einen offiziellen Platz in der Timeline des Franchises bekommen. Einige Wochen nach dem Release des Solo-Abenteuers der namensgebenden Prinzessin gibt es nun also endlich Klarheit.

Die Antwort liefert Nintendo auf der eigenen Website, wo die gesamte chronologische Reihenfolge aller Spiele präsentiert wird. Wobei "chronologisch" hier relativ ist, denn die Zelda-Timeline ist nicht unbedingt geradlinig und wird nach dem Klassiker Ocarina of Time in zwei Zeitlinien aufgespalten, je nachdem, ob Link besiegt oder zum Sieger wird.

Wann spielt Zelda: Echoes of Wisdom?

Echoes of Wisdom gehört zur Zeitlinie, in welcher der Held besiegt wurde. Es spielt also nach Klassikern wie A Link to the Past oder Link’s Awakening und vor dem originalen The Legend of Zelda von 1986 (via Nintendo).

Reihenfolge der "Der Held wurde besiegt"-Zeitlinie nach Ocarina of Time:

Ocarina of Time (Der Held wurde besiegt) A Link to the Past Link’s Awakening Oracle of Seasons/of Ages A Link Between Worlds Tri-Force Heroes Echoes of Wisdom The Legend of Zelda The Adventure of Link



Die beiden jüngeren Hauptteile Breath of the Wild und Tears of the Kingdom werden übrigens separat gelistet und machen dementsprechend laut Nintendos Timeline ihr eigenes Ding. Vermutlich war das auch die richtige Entscheidung, denn der zeitliche Ablauf aller Zelda-Spiele ist vieles, aber nicht gerade übersichtlich.

5:57 Zelda: Echoes of Wisdom - Neuer Trailer kurz vor Release für Nintendo Switch veröffentlicht

Die etwas verwirrende Timeline ist seit vielen Jahren immer wieder ein wichtiger Bestandteil von Fan-Theorien und Diskussionen um die Lore von The Legend of Zelda. Beispiele dazu finden sich regelmäßig in entsprechenden Foren (via Reddit).

Allem voran steht häufig die Frage, ob eine Chronologie überhaupt nötig ist. Immerhin funktionieren die meisten Teile der Reihe auch alleinstehend oder sind besonders direkt mit einzelnen Nachfolgern verknüpft wie Ocarina of Time mit Majoras Mask oder Breath of the Wild und Tears of the Kingdom.

Was denkt ihr: Findet ihr die offizielle Timeline wichtig oder müsste sich Nintendo die Mühe eigentlich gar nicht machen?