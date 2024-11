Zelda: Echoes of Wisdom-Devs verraten gestrichenen Inhalt, der alles verändert hätte - Link mit Stimme, ja wirklich!

Zelda: Echoes of Wisdom lässt uns als die namensgebende Prinzessin spielen, aber auch Link ist Teil der Story.

In den Zelda-Titeln spielen wir eigentlich nie die namensgebende Prinzessin, sondern sind in der Regel als Link unterwegs. Und dieser kühne Recke mit den grünen Klamotten, der spricht normalerweise kein Wort. In vielen Teilen wird es zwar durch seine Gestik angedeutet, aber Link war bisher nie richtig zu hören.

Zelda: Echoes of Wisdom sollte das eigentlich beides endlich ändern. Zumindest war das der Plan, aus dem dann letztlich aber doch nichts wurde. Stattdessen haben wir sogar eine Erklärung für das nicht-Sprechen bekommen.

Zelda: Echoes of Wisdom hätte Link beinahe sprechen lassen

Darum geht's: Zelda Echoes of Wisdom ist neben Hyrule Warriors und Cadence of Hyrule das erste Spiel, in dem wir die Prinzessin so richtig steuern dürfen. Sie erlebt hier sogar ihr ganz eigenes Abenteuer und tritt endlich aus dem Schatten von Link heraus. Der spielt aber natürlich trotzdem eine Rolle in dem Titel, spricht allerdings nicht – wie gewohnt. Das sollte aber eigentlich anders sein.

12:07 In diesem Zelda zeigt die Prinzessin endlich, was in ihr steckt!

Autoplay

Was war geplant? Director Satoshi Terada und Producer Eiji Aonuma haben enthüllt, dass sie Link in ihrem Spiel sprechen lassen wollten. Zu Beginn der Entwicklung gab es bereits einige geschriebene Dialogzeilen für Link, allerdings hätte sich das "wirklich seltsam" und "einfach nicht richtig" angefühlt (via: GameRant).

Was genau gesagt worden wäre und wie sich das Ganze ins Spiel eingefügt hätte, wird leider nicht verraten. Fest steht lediglich, dass sich das Entwicklungsteam letztlich wieder umentschieden hat und Link weiterhin still bleibt.

Jetzt gibt es sogar Gründe dafür: Statt Link in diesem Zelda-Spiel sprechen zu lassen, wurde diesmal eine Begründung gefunden und eingebaut, die seine ruhige Art erklärt. In Echoes of Wisdom wird eine Hintergrundgeschichte erzählt, laut der Link sein Sprachvermögen durch einen der fiesen Risse verloren hat, in den er eingesogen wurde.

Trotzdem als Link spielen: Auch wenn es natürlich einen großen Teil der Faszination von Zelda Echoes of Wisdom ausmacht, eben nicht als Link, sondern als Zelda zu spielen, gibt es eine Möglichkeit, wie ihr nach dem Tutorial als Link weiterspielen könnt.

Dafür müsst ihr allerdings eure Spielstände manipulieren und könnt sie im Zweifel sogar verlieren. Den Glitch solltet ihr also nur auf eigene Gefahr ausprobieren und nur dann, wenn ihr kein Problem mit den möglichen Konsequenzen habt.

Wie findet ihr es, dass Link zunächst sprechen sollte und das dann aber doch gecancelt wurde? Was würdet ihr ihn sagen lassen?