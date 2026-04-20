Leak zeigt Links mögliches Master-Schwert aus dem Zelda-Film und bricht genau wie BotW gleich mal mit einer Serientradition

Eine Filmklappe lässt uns womöglich einen ersten Blick auf Links Master-Schwert aus dem kommenden The Legend of Zelda-Live Action-Film werfen.

Linda Sprenger
20.04.2026 | 10:06 Uhr

Ein frischer Leak zum Zelda-Film könnte uns das Master-Schwert zeigen. Ein frischer Leak zum Zelda-Film könnte uns das Master-Schwert zeigen.

Ein Link ohne Master-Schwert ist wie ein Link ohne Zipfelmütze. Oder in anderen Worten: Die legendäre Waffe gehört zur Zelda-Reihe einfach dazu und darf natürlich auch im kommenden Live Action-Film nicht fehlen. Wie das Master-Schwert (oder auch: Bannschwert) in der Verfilmung aussehen könnte, zeigt uns jetzt ein Artwork, das auf einer wohl versehentlich auf Instagram geposteten Filmklappe zu sehen ist.

Ist das Link's Master-Schwert aus dem Zelda-Film?

Links mögliches Bannschwert aus dem Zelda-Film. Aber Moment mal, warum steht eigentlich Umami auf der Filmklappe? Die kurze Antwort: Hierbei handelt es sich um den Codenamen des Zelda-Films. Links mögliches Bannschwert aus dem Zelda-Film. Aber Moment mal, warum steht eigentlich "Umami" auf der Filmklappe? Die kurze Antwort: Hierbei handelt es sich um den Codenamen des Zelda-Films.

Cinematographer Gyula Pados hat vor Kurzem ein Bild auf Instagram gepostet, das eine Filmklappe zum kommenden Zelda-Streifen zeigt (via Twisted Voxel).

Der Post wurde aber direkt wieder gelöscht – womöglich weil hier eine Sache zu sehen war, die zunächst nicht für unsere Augen bestimmt ist, nämlich Links mögliches Master-Schwert (s. Bild oben). In Sachen Design handelt es sich hier um eine leicht überarbeitete Version der legendären Waffe.

Video starten 1:03:46 Kann die Zelda-Welt noch überzeugen?

Unklar ist allerdings, ob das Schwert am Ende wirklich auch so im Film zu sehen sein wird, oder ob es sich hier lediglich um ein Artwork bzw. Concept-Art handelt, das in dieser Form final gar nicht verwertet wird. Freut euch deshalb also nicht zu früh über den möglichen Leak.

Was ist das Master-Schwert überhaupt? Hierbei handelt es sich quasi um Links "Signature-Waffe". Das Master-Schwert aka Bannschwert gilt in vielen Zelda-Spielen als die mächtigste Waffe im Spiel und stellt oft die einzige Möglichkeit dar, um Serienoberfiesling Ganondorf zu bezwingen.

Und witziger Fun-Fact am Rande: Link ist traditionell Linkshänder. Wie auf dem geleakten Bild allerdings zu sehen ist, wird der spitzohrige Held im kommenden Film offenbar als Rechtshänder dargestellt und bricht damit mit einer Serientradition.

Tatsächlich gibt es einige Ausnahmen aus der Zelda-Videospielreihe, in denen Link sein Schwert aufgrund des Gamedesigns mit rechts schwingt, unter anderem in Breath of the Wild, Tears of the Kingdom und Twilight Princess.

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Startdatum und Ende der Dreharbeiten: Der Zelda-Film soll in etwas mehr als einem Jahr, am 07. Mai 2027, in die Kinos starten. In der letzten Woche erreichte uns außerdem die Meldung, dass die Dreharbeiten in Neuseeland abgeschlossen sind und der Abenteuer-Streifen nun in die Post-Production übergegangen ist.

Was sagt ihr zum möglichen Bannschwert aus dem Zelda-Film und freut ihr euch überhaupt auf die Live-Action-Verfilmung von Links Abenteuer?

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