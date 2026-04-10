Majora's Mask-Designer hat Angst, dass der Zelda-Film "seine Magie verliert", wenn Link auf einmal spricht

Spricht Link im Film?

Wenn es in Zelda-Spielen eine große Gemeinsamkeit gibt, dann die, dass wir Zelda retten und gegen Ganondorf kämpfen. Oh, und dass Link ein stummer Protagonist bleibt, damit wir uns besser mit ihm identifizieren können. Aber im Live Action-Film zu Zelda wird das kaum funktionieren, was laut einem langjährigen Nintendo-Designer problematisch werden könnte.

Spricht Link im Zelda-Film? Falls ja, fürchtet Takaya Imamura um die Magie

Wer Ocarina of Time oder Breath of the Wild gespielt und gemocht hat, wird wissen, was mit dieser Zelda-Magie gemeint ist. Aber es dürfte gar nicht so leicht werden, dieses Gefühl von grenzenlosen Möglichkeiten, Zauber und Entdeckung irgendwie in einen Film zu übertragen. Erst recht mit einschneidenden Veränderungen.

2:00:03 Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​

Autoplay

Aber einen Zelda-Film, in dem Link wie in den meisten Spielen einfach nur gestikuliert, ohne etwas zu sagen, kann sich wohl auch niemand vorstellen (auch wenn es aus Accessibility-Perspektive natürlich schon cool wäre, wenn Link einfach Gebärdensprache nutzt). Dementsprechend machen sich viele Fans Gedanken.

Genau wie der ehemalige Nintendo-Designer Takaya Imamura. Der war über 30 Jahre lang bei dem Unternehmen aktiv und hat unter anderem an Lylat Wars aka Star Fox 64, F-Zero X und Zelda: A Link to the Past mitgewirkt. Bei Zelda: Majora's Mask war er sogar der Art Director.

Auf Twitter schreibt dieser Mann jetzt jedenfalls, dass er ein wenig Sorge habe, dass die "Zelda-Magie" in genau dem Moment verfliegen könnte, in dem Link im Film anfängt, zu sprechen. Immerhin hätten wir alle diese Magie seit Jahren in unseren Herzen genährt.

In einem weiteren Tweet antwortet er auf die Frage danach, wie die Filmemacher wohl mit Link und seiner Redseligkeit umgehen, folgendermaßen:

"Im Film wird er natürlich sprechen, aber er wird wohl zu einem schweigsamen Charakter."

Aber ob das stimmt, steht natürlich noch nicht fest. Es könnte genauso gut auch sein, dass ein Ansatz gewählt wird, der sich deutlich von dem schweigsamen Link aus BotW, TotK und Co unterscheidet. Immerhin hat Link ja auch schon in diversen Manga und der alten Zelda-Zeichentrickserie gesprochen.

Wieso redet Link eigentlich nicht? Das ist die ingame-Erklärung

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom spielen wir nicht als Link, sondern endlich als die titelgebende Heldin. Das Spiel liefert aber auch endlich eine Antwort auf die Frage, wieso Link eigentlich nicht spricht.

Im Keller von Professor Luebery gibt es nämlich die Möglichkeit, heimlich ein Tagebuch zu lesen. Darin geht es genau darum. Link wurde als Kind durch einen der Risse sein Sprachvermögen geraubt.

In Breath of the Wild können wir aber eine andere Antwort finden. In Nintendos Open World-Hit steht in Zeldas Tagebuch, Link sei deswegen so still, weil so viel auf dem Spiel stehe, dass er es für nötig halte, stark zu bleiben und schweigend jede Last zu ertragen.

Glaubt ihr, Link wird im Zelda-Film redselig? Falls ja: Wie fändet ihr das?