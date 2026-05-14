Start des Zelda-Films wurde verschoben, aber auf die gute Art: Live-Action-Verfilmung kommt jetzt früher in die Kinos

Der Zelda Live Action-Streifen hat einen neuen Starttermin.

Der Start des Zelda-Films wurde verschoben. Aber nicht etwa nach hinten, sondern nach vorne. Ursprünglich sollten die Leinwandadaption von Links und Zeldas Abenteuer am 07. Mai 2027 in die Kinos kommen, erscheint nun aber eine Woche früher.

Das ist der neue Starttermin des Live Action-Films zu The Legend of Zelda

Neuer Starttermin: 30. April 2027 (Freitag)

1:03:46 Kann die Zelda-Welt noch überzeugen?

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Die Vorverlegung gab Producer Shigeru Miyamoto vor wenigen Stunden über den offiziellen japanischen X-/Twitter-Account von Nintendo bekannt:

„Hier ist Miyamoto. Ich möchte euch mitteilen, dass der weltweite Kinostart des Live-Action-Films zu The Legend of Zelda vom 7. Mai auf den 30. April 2027 vorverlegt wurde. Das Team arbeitet hart daran, den Film so schnell wie möglich zu euch zu bringen. Bis zur Veröffentlichung dauert es jetzt weniger als ein Jahr – danke für eure Geduld.“

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Die Dreharbeiten sind durch: Der Abenteuer-Streifen wurde größtenteils in Neuseeland gedreht. Als Regisseur für den Zelda-Film zeichnet Wes Ball verantwortlich, der unter anderem bei den Maze Runner Teenie-Streifen Regie führte. Seit Mitte April sind die Dreharbeiten abgeschlossen, der Film befindet sich aktuell also in der Post-Production.

Der Film wird zum Großteil von Nintendo (über 50%) finanziert, aber auch Sony Pictures Entertainment beteiligt sich an der Finanzierung

Benjamin Evan Aisworth wurde im vergangenen Jahr als Schauspieler für den spitzohrigen Helden Link bestätigt. Prinzessin Zelda wird von Bo Bragason verkörpert, weitere Mitglieder des Casts warten derweil noch auf ihre Bekanntgabe.

Alle weiteren bekannten Infos zur Film-Adaption des Nintendo-Klassikers findet ihr im oben verlinkten GamePro-Hub.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer unsere liebe GamePro-Community: Werdet ihr euch den Zelda-Film im nächsten Jahr anschauen? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion.