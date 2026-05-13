Intergalactic: Jordans Darstellerin verrät, dass Naughty Dog die ganze Zeit ein Easter Egg vor unserer Nase versteckt hat und niemandem ist es aufgefallen

Seit der Ankündigung im Rahmen der Game Awards 2024 haben wir nichts mehr vom nächsten großen Naughty Dog-Singleplayer-Abenteuer alias Intergalactic: The Heretic Prophet gehört. Aber hey, immerhin gibt's mal wieder eine Kleinigkeit, an der wir uns jetzt erfreuen können.
Nun, ganz so neu ist besagte Kleinigkeit streng genommen nicht. Eigentlich handelt es sich um ein Easter Egg, das sich die ganze Zeit schon vor unserer Nase befunden hat. Tati Gabrielle, die Darstellerin des Intergalactic-Hauptcharakters Jordan A. Mun, hat dieses nun in einem aktuellen Interview enthüllt (via Pushsquare).
Die Bedeutung des Namens Jordan A. Mun
In einem Interview mit JeuxActu, das eigentlich im Rahmen des Mortal Kombat 2-Films stattfand, wurde Schauspielerin Tati Gabrielle auch kurz zu ihrer Rolle als Jordan A. Mun im kommenden Naughty Dog-Spiel Intergalactic gefragt.
Dabei wollte der Interviewer der Bedeutung des Namens Jordan A. Mun auf den Grund gehen und hat dabei eine spannende Info aus der Darstellerin herauskitzeln können. Laut Gabrielle spielt der Nachname "Mun" nicht etwa auf den Mond an, sondern ist ein traditioneller koreanischer Nachname.
Das Coole: In den Initialen "JAM" steckt ein kleines Easteregg, das auf JAM Software Inc. anspielt, alias dem ursprünglichen Namen von Naughty Dog.
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Das kalifornische Entwicklerstudio, das vor allem für die Uncharted- und The Last of Us-Reihe bekannt ist, wurde 1984 von Jason Rubin und Andy Gavin gegründet. Bis 1989 trug das damals noch unabhängige Studio den Titel JAM Software Inc., bevor es dann zu Naughty Dog umbenannt wurde.
Intergalactic: The Heretic Prophet wurde im Dezember 2024 im Zuge der Game Awards mit einem ersten Trailer enthüllt. Seitdem warten wir allerdings auf neue Infos zum kommenden Naughty Dog-Spiel. Wir kennen aktuell weder ein konkretes Release-Datum noch einen Release-Zeitraum.
Das Sci-Fi-Abenteuer soll exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Alle bisherigen Infos zu Intergalactic findet ihr im oben verlinkten GamePro-Hub.
Wie groß ist eure Vorfreude auf Intergalactic: The Heretic Prophet?
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