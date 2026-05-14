Ubisoft bläst zu einer echten Schatzjagd: Irgendwo in der Karibik wird eine Kiste im Wert von 500.000 US-Dollar verbuddelt

Wer wie Edward Kenway aus Black Flag auf Schatzsuche gehen will, bekommt schon bald die Chance dazu.

Profilbild von Jonas Herrmann

Jonas Herrmann
14.05.2026 | 09:00 Uhr

Für Assassins Creed Black Flag Resynced schickt euch Ubisoft tatsächlich in die Karibik. Für Assassin's Creed Black Flag Resynced schickt euch Ubisoft tatsächlich in die Karibik.

Zum Release von Assassin's Creed Black Flag Resynced hat sich Ubisoft eine ganz besondere Marketing-Aktion ausgedacht. Wer will, kann an einer echten Schatzjagd teilnehmen und mit einer irgendwo in der Karibik versteckten Kiste einen Schatz im Wert von 500.000 US-Dollar gewinnen.

Ubisoft versteckt wirklich einen Piratenschatz

Videospiele geben uns die Möglichkeit, in andere Epochen einzutauchen und uns einmal wie eine Astronautin oder ein Westernheld zu fühlen. Oder, wie im Fall von Assassin's Creed Black Flag Resynced, ein*e Pirat*in.

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Wem dieses virtuelle Abenteuer aber noch nicht genug ist, der kann demnächst an einer echten Schatzsuche teilnehmen. Wie Ubisoft auf X angekündigt hat, hat man nämlich in Zusammenarbeit mit Unsolved Hunts die Schnitzeljagd "Gold & Crystal" geplant.

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Der Clou dabei ist, dass am Ende tatsächlich ein Schatz im Wert von knapp 500.000 US-Dollar wartet.

Wer teilnehmen will, muss auf der offiziellen Website eine Teilnehmerbox kaufen. Die günstigste kostet dabei 34,99 Euro und bietet "nur" die digitale Jagd. Die teuerste liegt bei 199,99 Euro und kommt mit einem Haufen Extras wie einem Notizbuch und einer Piratenflagge.

Wer jetzt vorbestellt, darf den Prolog direkt spielen und das erste von insgesamt 15 Rätseln lösen. Alle weiteren Rätsel werden dann am 9. November 2026 freigeschaltet und die Jagd beginnt.

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Am Ende dieser Suche geht es wohl darum, eine tatsächlich irgendwo in der Karibik vergrabene Schatztruhe zu finden. Wer die darin versteckte Antwort als Erster einsendet, erhält den Schatz, der aus speziell geprägten reinen Goldmünzen und einem edelsteinbesetzten Kristallschädel besteht. Der Gesamtwert soll eben bei knapp 500.000 US-Dollar liegen.

Wie die Rätsel aufgebaut sind und was dafür noch nötig sein wird, wird vorab natürlich nicht verraten. Alleine die Reise in die Karibik ist natürlich mit einigem zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden. Am Ende wartet aber womöglich ein echter Piratenschatz darauf, von euch ausgegraben zu werden.

Was haltet ihr von der Aktion? Werdet ihr sogar selbst an der Schatzsuche teilnehmen?

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Genre: Action

Release: 09.07.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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