Zelda für Switch 2 - Nintendo spendiert BotW und TotK verbesserte Editionen

Link schafft es mit seinen letzten Spielen auch auf die Switch 2.

Während des Nintendo Switch 2-Showcase hat Nintendo viele Spiele gezeigt, die auf die neue Konsole kommen. Dazu zählen auch bereits erschienen Switch 1-Spiele, die in verbesserter Form auf die Switch 2 kommen. Ganz vorn mit dabei: The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nintendo bringt die letzten Zelda-Spiele als Switch 2 Editionen

The Breath of the Wild und Tears of the Kingdom zählen unbestreitbar zu den besten Zelda- als auch Switch 1-Spielen. Da liegt es nahe, dass Nintendo diese Hits auch auf die Nachfolgekonsole bringen, damit sie von der besseren Technik profitieren können.

Beide Spiele erhalten:

eine verbesserte Framerate

höhere Auflösung

HDR-Support (für sattere Farben und Kontraste)

Zelda Notes: Service innerhalb der Nintendo Switch Online-App (exklusiv für Switch 2 Game Edition) - verwandelt das Smartphone in den Shiekah-Stein, wodurch wir etwa die Karte und ein Fotostudio nutzen können

Wie etwa die Zelda Notes aussehen, zeigt diese Vorstellung aus der Direct:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was mit verbesserten FPS und höherer Auflösung genau gemeint ist, ist noch unklar. Die 30 FPS werden die Spiele aber mit Sicherheit locker knacken, da die Switch 2 an die 120 FPS bieten soll. Damit dürften wir die Zelda-Spiele endlich flüssiger erleben, als es auf der Switch 1 noch der Fall war.

Gibt es Unterschiede im Handheld- und TV-Modus? Das ist sehr wahrscheinlich, da die Switch 2 im Dock bis zu 4K bietet, was der Handheld alleine nicht liefern kann. Wie sich die Spiele aber im Detail in den jeweiligen Modi unterscheiden, hat Nintendo noch nicht weiter ausgeführt.

Wann werden die Zelda Enhanced Versionen verfügbar sein? Die verbesserten Editionen von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom erscheinen direkt zum Launch der Switch 2-Konsole, also am 5. Juni 2025.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was abseits der Zelda Enhanced Editionen noch auf der Nintendo Switch 2 Direct angekündigt wurde, könnt ihr in unserem Live-Ticker nachlesen. Dort findet ihr nach der Show auch eine Übersicht mit allen Highlights.

Mehr zum Thema Nintendo Switch 2 Direct: Alle Ankündigungen des Showcases im Live-Ticker von Eleen Reinke

Kleine Zusatzinformationen am Rande: Die Nintendo Switch Online-App wird am Ende Mai in Nintendo Switch App umbenannt. Nach wie vor wird dafür eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt.

Was sagt ihr zu dem erneuten Release der beiden Spiele für die Nintendo Switch 2? Braucht ihr diese Versionen überhaupt noch?