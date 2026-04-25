Zelda-Kinofilm: Fans rätseln, wer der mysteriöse Charakter auf einer Zeichnung sein könnte - und haben schon eine Vermutung

Bo Bragason spielt Zelda im kommenden Kinofilm. Neben der Prinzessin und Link werden sehr wahrscheinlich auch andere Charaktere aus den Spielen auftauchen.

Die Arbeiten an der Live-Action-Verfilmung von The Legend of Zelda kommen gut voran. Vor einigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind, in die Kinos soll der Film im Mai 2027 kommen.

Dann haben Link, Zelda und Co. ihren ersten Auftritt auf der großen Leinwand. Und offenbar wird auch ein Charakter auftauchen, den die Community bislang nicht richtig zuordnen kann – und dementsprechend über dessen Identität rätselt (via ign.com).

Worum geht es genau? Der Kameramann des Films, Gyula Pados, hat vor einigen Tagen ein paar Bilder von den Dreharbeiten geteilt. Darunter auch das einer Zeichnung, auf der drei Charaktere des Films zu sehen sind.

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Die Figuren links und in der Mitte lassen sich vergleichsweise schnell zuordnen, denn dabei dürfte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Zelda und Link handeln.

Salia? Oder doch Aril?

Rätsel gibt dagegen der Charakter auf der rechten Seite auf. Das rothaarige Mädchen hält offenbar eine Fee in der Hand und trägt Kleidung des Kokiri-Volks, das in The Legend of Zelda: Ocarina of Time den gleichnamigen Wald bewohnt.

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Autoplay

Aufgrund dieser beiden "Hinweise" hat die Community bereits eine starke Vermutung, um wen es sich bei dem Charakter handeln könnte: Salia. Die Jugendfreundin von Link in Ocarina of Time ist nämlich eine Kokiri und hat eine Fee. Allerdings hat Salia zumindest im Spiel grüne Haare und keine roten wie die Figur auf der Zeichnung.

Außerdem in der Verlosung: Aril, die kleine Schwester von Link, die in The Wind Waker auftaucht, allerdings keine Kokiri ist und blonde Haare hat.

Salia aus Ocarina of Tinne (links) und Aril aus The Wind Waker (rechts).

Aber unabhängig davon, ob es sich bei der Figur tatsächlich um einen bereits bekannten Charakter aus den Spielen handelt oder nicht: Die Community geht davon aus, dass die Besetzung dieser Figur Faith Delaney ist.

Die britische Schauspielerin wirkte unter anderem in Hamnet mit und wird auch im kommenden The Death of Robin Hood mit Hugh Jackman zu sehen sein.

Warum ausgerechnet Faith Delaney? Zunächst einmal ist die Zeichnung mit "Love, Faith" unterschrieben. Und außerdem haben mehrere Online-Posts in den vergangenen Monaten keinen Zweifel daran gelassen, dass sie zusammen mit Bo Bragason bei Dreharbeiten in Neuseeland ist. Und eben diese Bo Bragason verkörpert im Film eine der Hauptfiguren: Prinzessin Zelda.

Ob die Community mit ihren Vermutungen recht hat, wird möglicherweise in den nächsten Monaten bestätigt, dann dürften jedenfalls weitere offizielle Infos zum Film bekannt gegeben und möglicherweise auch ein erster Trailer gezeigt werden.

Alle bereits bekannten Infos zum Film könnt ihr dem oben verlinkten Artikel entnehmen.

Was glaubt ihr: Wer ist der Charakter auf der Zeichnung?