Läuft gerade Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​
Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​

96 Aufrufe

Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​

Lea Herfurtner
24.02.2026 | 11:15 Uhr

Zum Angebot

Am 21. Februar feiert The Legend of Zelda sein unglaubliches 40. Jubiläum! Zur Feier des Tages haben sich Felix und Magdalena einen echten Zelda-Experten in die Sendung geholt: LookslikeLink (Marcel) ist zu Gast. Gemeinsam stellen sie sich der ultimativen Herausforderung und ranken ALLE Hauptspiele der legendären Nintendo-Reihe in einer gewaltigen Tier-List.

Macht euch auf hitzige Diskussionen gefasst, denn die Nostalgie-Brillen sitzen fest auf der Nase und die Meinungen gehen teilweise weit auseinander. Von den 8-Bit-Anfängen auf dem NES über absolute Meilensteine wie Ocarina of Time und Breath of the Wild bis hin zu den CDI-Exoten – wir lassen kein Spiel aus. Welches Zelda gehört für euch unangefochten ins S-Tier und welches Spiel ist gnadenlos überbewertet? Schreibt es uns in die Kommentare!

 

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.
Alle Folgen des GameStar Podcasts
GameStar Podcast bei Apple Podcasts
GameStar Podcast bei Spotify
GameStar Podcast bei Podcast Addict
GameStar Podcast im RSS Feed

Mehr Videotalks findet ihr auf bei GameStar Talk – auch auf Youtube.

Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!
zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Tipp Nintendo eShop
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Amazon
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
ab 53,42 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​ Video starten   2:00:03

vor einer Stunde

Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​
Sieben Kuriositäten, die ihr noch nicht über The Legend of Zelda wusstet - Klogeister, Spinnenmenschen und klassische Musik Video starten   8     3   7:55

12.07.2019

Sieben Kuriositäten, die ihr noch nicht über The Legend of Zelda wusstet - Klogeister, Spinnenmenschen und klassische Musik
The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Genre: Action

Release: 03.03.2017 (Switch, Wii U)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden! Video starten   1     1   20:47

vor einer Woche

Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden!
Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​ Video starten   2:00:03

vor einer Stunde

Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​
Jetzt kann nur noch ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben! Video starten   1   17:57

vor 3 Stunden

Jetzt kann nur noch 'ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben!
Bluey-Fans können schon bald mit ihrer Lieblingshündin in ein großes Abenteuer ziehen – auf Playstation, Xbox und Switch Video starten   1:04

vor 3 Tagen

Bluey-Fans können schon bald mit ihrer Lieblingshündin in ein großes Abenteuer ziehen – auf Playstation, Xbox und Switch
20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten Video starten   2     3   23:24

vor 3 Tagen

20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten
Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen Video starten   2:18

vor 20 Stunden

Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
In Detektiv Conans 29. Kinofilm jagt Conan ein mysteriöses schwarzes Motorrad und seinen Fahrer, die überall Chaos stiften Video starten   1:30

vor einer Stunde

In Detektiv Conans 29. Kinofilm jagt Conan ein mysteriöses schwarzes Motorrad und seinen Fahrer, die überall Chaos stiften
Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​ Video starten   2:00:03

vor einer Stunde

Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​
Wednesday: Netflix stellt den Cast von Staffel 3 vor Video starten   1:07

vor einer Stunde

Wednesday: Netflix stellt den Cast von Staffel 3 vor
Jetzt kann nur noch ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben! Video starten   1   17:57

vor 3 Stunden

Jetzt kann nur noch 'ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben!
Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen Video starten   2:18

vor 20 Stunden

Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen
20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten Video starten   2     3   23:24

vor 3 Tagen

20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten
Gemeinsam durch die Hardware Krise: Warum die RAM-Knappheit uns alle angeht Video starten   3     1:04:55

vor 3 Tagen

Gemeinsam durch die Hardware Krise: Warum die RAM-Knappheit uns alle angeht
Bluey-Fans können schon bald mit ihrer Lieblingshündin in ein großes Abenteuer ziehen – auf Playstation, Xbox und Switch Video starten   1:04

vor 3 Tagen

Bluey-Fans können schon bald mit ihrer Lieblingshündin in ein großes Abenteuer ziehen – auf Playstation, Xbox und Switch
Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück Video starten   2   1:35

vor 4 Tagen

Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück
Nach Baldurs Gate 3: Warum die Zukunft NICHT Dungeons + Dragons gehört (LIVE) Video starten   58:05

vor 4 Tagen

Nach Baldur's Gate 3: Warum die Zukunft NICHT Dungeons & Dragons gehört (LIVE)
Pokémon TCG Pocket enthüllt Wundervolles Paldea-Set, mit dem ihr euch Gen 9-Pokémon schnappen könnt Video starten   0:58

vor 4 Tagen

Pokémon TCG Pocket enthüllt "Wundervolles Paldea"-Set, mit dem ihr euch Gen 9-Pokémon schnappen könnt
Xeonblade Chronicles X Definitive Edition: Upgrade für Switch 2 ist überraschend erschienen Video starten   1:04

vor 4 Tagen

Xeonblade Chronicles X Definitive Edition: Upgrade für Switch 2 ist überraschend erschienen
mehr anzeigen