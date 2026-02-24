Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​

Am 21. Februar feiert The Legend of Zelda sein unglaubliches 40. Jubiläum! Zur Feier des Tages haben sich Felix und Magdalena einen echten Zelda-Experten in die Sendung geholt: LookslikeLink (Marcel) ist zu Gast. Gemeinsam stellen sie sich der ultimativen Herausforderung und ranken ALLE Hauptspiele der legendären Nintendo-Reihe in einer gewaltigen Tier-List.

Macht euch auf hitzige Diskussionen gefasst, denn die Nostalgie-Brillen sitzen fest auf der Nase und die Meinungen gehen teilweise weit auseinander. Von den 8-Bit-Anfängen auf dem NES über absolute Meilensteine wie Ocarina of Time und Breath of the Wild bis hin zu den CDI-Exoten – wir lassen kein Spiel aus. Welches Zelda gehört für euch unangefochten ins S-Tier und welches Spiel ist gnadenlos überbewertet? Schreibt es uns in die Kommentare!

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.

Mehr Videotalks findet ihr auf bei GameStar Talk – auch auf Youtube.

Was ist GameStar Talk?

GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!