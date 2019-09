Zelda-Fan bringt Nintendo Switch ans Limit & das liegt bei 9.999 Stunden

Ein Zelda: Breath of the Wild-Fan hat 9.999 Stunden im Spiel verbracht. Dadurch wissen wir jetzt, was die höchste Spielzeit ist, die auf der Nintendo Switch angezeigt werden kann. Offenbar haben die Verantwortlichen nicht damit gerechnet, dass jemand so lange ein- und dasselbe Spiel spielt. Aber da haben sie ihre Rechnung ohne Zelda- und Splatoon-Fans gemacht. Mittlerweile gibt es nämlich schon zwei Switch-Besitzer, die an diese Grenze der Konsole gestoßen sind.

Die Spieldauer-Anzeige der Switch gibt die im Spiel verbrachte Zeit nicht auf die Minute genau an, sondern zeigt immer Fünf Stunden-Schritte an. Das heißt, dass auf der Profilseite dann zum Beispiel "Spielzeit: 195 Stunden oder länger" steht.

Offenbar gibt es nur vier Stellen: Wie jetzt ein Zelda: Breath of the Wild- und ein Splatoon 2-Spieler festgestellt haben, geht diese Anzeige wohl 'nur' bis zu 9.999 Stunden "oder mehr". Dann ist Schluss, mehr kann dort offenbar nicht angezeigt werden.

Kein Wunder, dass Nintendo nicht daran gedacht hat, eine weitere Stelle einzubauen. 9.999 Stunden sind umgerechnet 1,14 Jahre, über 13 Monate und stolze 59,5 Wochen. Diese beiden Switch-Spieler haben theoretisch beide mehr als 416 Tage durchgezockt.

Mit Leunen & Items farmen: Wie Aidman erklärt, hat er seine Konsole natürlich öfter auch länger am Stück angelassen. Er habe häufig auf den nächsten Blutmond in Zelda: BotW gewartet, um weiter gegen Leunen zu kämpfen und deren Items abgreifen zu können.

I am batman lol no..

Well I use to have my switch on for many hours for the blood moon rises just to fight Golden Lynels again and again to farm parts etc..

Golden Lynels are my favorites enemies ^_^. And yes I pushed my Nintendo Switch to the limit.. And I keep trying to collec