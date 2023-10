Komplette Panik - Das passiert, wenn ihr in Zelda TotK niemals den Ballon mit Impa verlasst

Link droht abzustürzen, doch Impa hat die Situation im Griff.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom können Spieler*innen die Missionen in einer beliebigen Reihenfolge absolvieren. Das Spiel gibt einem nach dem Verlassen der Himmelsinseln nicht vor, welche Missionen als nächstes erledigt werden müssen.

Deshalb kann es passieren, dass Link mit der Erkundung der Drachentränen schon beginnt, bevor er das Parasegel besitzt. Nintendo hat sich dabei eine lustige Zwischensequenz einfallen lassen, damit Fans in diesem Fall wieder sicher auf dem Boden landen.

Zelda Tears of the Kingdom: Impa landet wieder sicher auf dem Boden

In einer der Hauptmissionen muss Link das Geheimnis hinter den Drachentränen lüften und die Erinnerungen dahinter sammeln. Impa zeigt Link aus der Luft, was hinter den mysteriösen Landschaftsbildern steckt. Von einem Heißluftballon aus soll sich Link auf den Weg zu der Zeichnung am Boden begeben.

Doch Spieler*innen, die zu dem Zeitpunkt noch kein Parasegel besitzen, können den Heißluftballon nicht mehr verlassen, ohne sich in den sicheren Tod zu stürzen. Ein Fan hat aufgezeichnet, was passiert, wenn Link weiterhin im Heißluftballon bleibt:

Plötzlich löst sich der Heißluftballon von der Kabine ab und eine Schwarzblende zoomt auf Impas Gesicht, die um Hilfe schreit. Leider wird in diesem kurzen Clip nicht gezeigt, was danach passiert.

Stürzen Link und Impa zu Boden? Nach einer vollständigen Schwarzblende befinden sich Impa und Link plötzlich wieder auf sicherem Boden. Impa erklärt, dass sie es irgendwie geschafft habe, sicher zu landen.

Wir haben euch das Video von YouTuber ChaseBeyond eingebunden, damit ihr die Szene vollständig sehen könnt. Kurz vor Minute 6:00 beginnt der Absturz:

Die Situation ist vor allem deshalb so witzig, weil Impa während des Aufstiegs noch gemeint hat, sie könne eine einfache Landung hinbekommen.

Vielen Spieler*innen dürfte diese Szene entgangen sein, dass sie zu dem Zeitpunkt bereits das Parasegel besessen haben. Das Parasegel kann am Anfang des Spiels erhalten werden und eröffnet eine einfache Möglichkeit, durch die Luft zu reisen.

Deshalb wird es das Ziel von vielen Spieler*innen gewesen sein, zuerst das Parasegel zu erhalten. Doch dadurch entgehen ihnen viele lustige Zwischensequenzen wie die von Impa.

Wie reagieren andere auf das Video? In beiden Videos sagt Impa etwas anderes beim Absturz. Die User machen sich in dem Clip auf Reddit darüber lustig, dass Impa beim tödlichen Absturz ein kurzes „Ah“ hervorbringen konnte. Sie würde im Angesicht des Todes viel zu ruhig reagieren.

Andere User haben das gleiche Schicksal durchlaufen müssen. Ein User hat sogar 50 Stunden in das Spiel gesteckt, bevor er das Parasegel freigeschaltet hat. Er war sehr verärgert als er realisierte, dass das Parasegel 80 % seiner Probleme gelöst hätte.

Welche lustigen Szenen haben euch in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zum Schmunzeln gebracht?