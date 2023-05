Zelda Tears of the Kingdom: Parasegel bekommen – so geht's

Das Parasegel ist auch in TotK eines von Links wichtigsten Hilfsmitteln.

Schon in The Legend of Zelda: Breath of the Wild gehörte das Parasegel zu Links wichtigsten Items. Damit kann der Held von hohen Positionen sanft zu Boden gleiten und Stürze aus großen Höhen abfangen. Insbesondere bei der Erkundung der riesigen Open World hilft das Segel enorm.

Es ist also keine Überrschung, dass es das Segel auch im neuen Tears of the Kingdom gibt. Allerdings hat Link es nicht von Beginn an dabei und auch im Tutorialabschnitt auf der verlorenen Himmelsinsel wird das Item nicht vorgestellt bzw. Link kann es dort nicht finden.

Also: Wie und wann bekommt man das Parasegel in Zelda: Tears of the Kingdom?

Folgt der Hauptstory und sprecht mit Purah

Wie gesagt: Auf der Himmelsinsel müsst ihr gar nicht erst nach dem Segel suchen, weil Link es dort schlicht noch nicht bekommen kann. Viel länger müsst ihr euch aber nicht gedulden.

Sobald Link nämlich die Oberfläche von Hyrule erreicht – also je nach eurer Geschwindigkeit etwa nach 2 bis 7 Spielstunden – wird euch als erster Anlaufpunkt der nahe Spähposten markiert. Geht dorthin und sprecht mit Vorsteherin Purah. Diese wird euch in der Mission "Das schwebende Schloss" zunächst zum Schloss Hyrule schicken, um dort mit Holm vom Suchtrupp zu sprechen. Lauft dafür einfach zum markierten Punkt auf der Karte.

Habt ihr mit Holm gesprochen, werdet ihr wieder zum Spähposten zurückgeschickt, wo euch Purah eröffnet, dass der nahe Kartografierturm bereit zur Aktivierung ist, ihr euch aber noch vorher im Spähposten umschauen könnt.

Das Segel gibt's vor dem ersten Kartografierturm

Sobald ihr am Turm mit Purah sprecht, wird sie euch dessen Funktionsweise erklären und zudem sagen, dass für die Nutzung auch ein Parasegel notwendig ist, welches sie euch praktischerweise direkt im Anschluss überreicht.

Das Parasegel überreicht euch Purah kurz vor der Aktivierung des ersten Kartografierturms.

Voilà, ihr seid nun im Besitz des Parasegels! Von nun an könnt ihr es bei Sprüngen aus größeren Höhen jederzeit einsetzen, drückt dafür einfach nach einem Sprung erneut die X-Taste.

Achtung: Das Gleiten mit dem Parasegel lässt eure Ausdaueranzeige schrumpfen, sorgt also dafür, dass ihr wieder rechtzeitig landet.

Anpassung möglich: Später im Spiel könnt ihr noch unterschiedliche Stoffe mit diversen Mustern bekommen, um euer Segel zu modifizieren. Auch eine Farbänderung ist möglich, den entsprechenden Händler dafür findet ihr im Städtchen Hateno.