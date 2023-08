Zelda: Mit Switch-Online könnt ihr euch neue Tears of the Kingdom-Boni holen, aber ihr solltet euch beeilen

Eure Platinpunkte könnt ihr jetzt wieder für Zelda-Goodies ausgeben.

Schon zum Release von Zelda: Tears of the Kingdom hat Nintendo einige Goodies angeboten, mit denen ihr eure Icons, Startbildschirm und Co. im Zelda-Look gestalten konntet. Habt ihr den Zeitraum damals verpasst, oder waren nicht die richtigen Motive für euch dabei, könnt ihr jetzt wieder zuschlagen.

Dafür braucht ihr allerdings eine Switch Online-Mitgliedschaft und einige Platinpunkte.

Diese Tears of the Kingdom-Boni gibt's mit Switch Online

Wenn ihr ein Switch Online-Abo besitzt, könnt ihr an bestimmten Missionen teilnehmen und als Belohnung Platinpunkte ergattern. Dafür müsst ihr beispielsweise spezielle Spiele zocken, Demos ausprobieren oder schlicht eure Speicherdaten sichern.

Die Platinpunkte wiederrum könnt ihr dann für digitale Goodies einlösen. Aktuell gibt es die auch wieder für Zelda: Tears of the Kingdom. In insgesamt fünf Wellen könnt ihr euch hier wieder Icons, Rahmen und Hintergründe sichern.

Die erste Welle ist bereits gestartet und läuft noch bis zum 10. August, ihr müsst euch also sputen – es ist aktuell die letzte Chance, wenn ihr ein Portrait von Zelda selbst wollt.

Das sind die Zeiträume für die fünf neuen Wellen:

Welle 1: 3. bis 10. August

Welle 2: 10. bis 17. August

Welle 3: 17. bis 24. August

Welle 4: 24. bis 31. August

Welle 5: 31. August bis 17. September

Hier könnt ihr euch die neuen Goodies ansehen:

So sichert ihr euch die Boni

Die Belohnungen müsst ihr dann direkt über eure Switch einlösen. Dabei geht ihr wie folgt vor:

Klickt auf dem Start-Bildschirm auf den Reiter Switch Online ganz links

ganz links Wählt in der linken Leiste Missionen & Belohnungen aus

Jetzt sollte euch direkt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vorgeschlagen werden. Darunter seht ihr auch schon die einzelnen Boni. Eure verfügbaren Platin-Punkte werden euch oben rechts im Bildschirm angezeigt. Habt ihr ein Icon gekauft, könnt ihr dann direkt auf die Symbol-Erstellung klicken und verschiedene Farbgebungen, Rahmen und Hintergründe wählen.

Werdet ihr euch die neuen Zelda-Boni schnappen?