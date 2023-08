Zelda: TotK-Fan baut dank Trick cooles Fahrzeug mit schwebenden Rädern - aber es ist zu schnell für's Spiel

Höher, größer, kreativer - und natürlich auch schneller: Die Tears of the Kingdom-Community versucht sich ständig in ihrer Baukunst zu übertreffen. Das filigrane Fahrzeug dieses Fans ist da ein wirklich beeindruckendes Beispiel, bei dem ein komplizierter Trick zum Einsatz kam, um die Räder schweben zu lassen. Nur leider ist es die rasante Fahrt ein kurzer Spaß, denn das Spiel erlaubt diese Geschwindigkeit einfach nicht.

Beeindruckendes 'Schwebefahrzeug', aber TotK duldet keine Raser

Reddit-User swagapl zeigt seine Kreation stolz in einem Videoclip und behauptet dazu selbstbewusst: "Das schnellste Vehikel in TotK." Das Fahrzeug macht schon rein optisch was her und vermittelt mit den vielen kleinen Rädern, die rund um die vier großen schweben, Steampunk-Feeling.

In der Mitte befinden sich unter anderem zwei Stehaufmännchen und ein Lenkgerät. Die Frage, warum die Wagenräder in der Luft schweben, beantwortet swagapl mit dem Hinweis auf das sogenannte "Stake Nudging" (auf Deutsch etwa: Pfähle schubsen). Das ist eine zeitaufwendige von Spieler*innen entdeckte Technik, bei der Pfähle zum Aufbau benutzt werden.

Der Fan zeigt im Clip nur die letzten Justierungen und springt dann ans Lenkgerät. Schon geht es los. Das Vehikel nimmt schnell ordentlich Fahrt auf, aber dann wird Link auch schon durch die Luft geschleudert und landet auf dem Boden.

Das Problem: Das Lenkgerät ist mit einem Tempolimit ausgestattet. Das soll verhindern, dass Link so schnell wird, dass das Spiel nicht mehr mitkommt und einfriert. Schade, denn die Welt von TotK ist so groß, dass die schnelle Fahrtgeschwindigkeit durchaus Sinn ergibt.

Ein User schlägt vor, ein Cockpit zu bauen, doch das hat swagapl nach eigener Aussage schon probiert und verhindert nicht, dass Link wegfliegt. Wie der Fan verrät, ist das ganze Vehikel auch nicht sonderlich praktisch, es lasse sich kaum kontrollieren und die Räder fliegen gern davon. Die (kurze) schnelle Fahrt sieht trotzdem cool aus.

Wie gefällt euch dieses ausgefallene Fahrzeug und wart ihr schon mal mit dem Tempolimit konfrontiert?