Zelda TotK-Fans decken gerade ein riesiges Geheimnis auf: Es steckt im Untergrund!

In Zelda Tears of the Kingdom können wir uns sehr viel unter Tage herumtreiben.

Zelda Tears of the Kingdom hält einige Überraschungen bereit. Diese werden von den Fans allerdings erst nach und nach entdeckt. Das gilt natürlich auch für alles, was mit dem Untergrund zu tun hat und der strotzt nur so vor großen Geheimnissen. Und genau dort machen viele Spieler*innen jetzt eine verblüffende Entdeckung nach der anderen – die noch dazu alle mehr oder weniger zusammen hängen.

ACHTUNG, SPOILER! Wenn ihr euch noch nicht ausgiebig im Untergrund von Zelda TotK herumgetrieben habt, solltet ihr das vielleicht lieber erst einmal tun, bevor ihr weiterlest.

Zelda TotK: Der Untergrund hat überraschende Parallelen zur Oberfläche von Hyrule

Darum geht's: Ganz Hyrule wurde für Tears of the Kingdom untertunnelt. In den Tiefen erstreckt sich eine riesige Welt voller Dunkelheit, Gefahren und Entdeckungen. Dort gibt es nicht nur viel zu sehen (wenn ihr Licht macht) und zu erleben, sondern auch viel, das uns das Fürchten lehrt:

Upside Down-Spiegelwelt: Mittlerweile ist vielen Spieler*innen aufgefallen, dass Zelda TotK überraschende Ähnlichkeiten zu Zelda: A Link to the Past aufweist. Der Untergrund ist nämlich nicht einfach nur eine Höhle unter Hyrule, sondern spiegelt die Oberwelt in sehr vielen Punkten wider – nur eben umgekehrt und in einer dunklen Spiegel-Version. In etwa wie die Schattenwelt in Link to the Past oder Lorule in A Link Between Worlds.

Was heißt das konkret? Wenn ihr oben auf der Oberfläche eine Besonderheit vorfindet, gilt das in der Regel auch für denselben Ort unter der Erde. Das fängt bei den Leuchtwurzeln und Schreinen an, hört dort aber noch lange nicht auf (via: Reddit).

Leuchtwurzeln spiegeln Schreine: Wo oben ein Schrein ist, findet ihr unten eine Wurzel und umgekehrt. Sie haben sogar denselben Namen, nur rückwärts geschrieben.

Wo oben ein Schrein ist, findet ihr unten eine Wurzel und umgekehrt. Sie haben sogar denselben Namen, nur rückwärts geschrieben. Miasma spiegelt Wasser: Wenn ihr auf der Oberwelt auf Seen und Flüsse stoßt, befindet sich eine Etage darunter in der Regel das schädliche Miasma, das euch den Weg versperrt.

Wenn ihr auf der Oberwelt auf Seen und Flüsse stoßt, befindet sich eine Etage darunter in der Regel das schädliche Miasma, das euch den Weg versperrt. Große, tiefe Gewässer entsprechen unüberwindbaren Wänden im Untergrund.

Untergrund. Berge und Täler: Was oben ein Canyon ist, erscheint unter der Erde als Berg. Berge auf der Oberwelt sind Täler im Untergrund – die gesamte Topografie ist das komplette Gegenteil.

Was oben ein Canyon ist, erscheint unter der Erde als Berg. Berge auf der Oberwelt sind Täler im Untergrund – die gesamte Topografie ist das komplette Gegenteil. Statuen: Wo ihr über der Erde eine der großen Göttinnen-Statuen finden könnt, befinden sich auch unter der Erde die Bargainer-Statuen, die Irrlichter wollen. Allerdings gilt das nicht für die kleinen Statuen der Göttin.

Wo ihr über der Erde eine der großen Göttinnen-Statuen finden könnt, befinden sich auch unter der Erde die Bargainer-Statuen, die Irrlichter wollen. Allerdings gilt das nicht für die kleinen Statuen der Göttin. Siedlungen und Minen: Unter den Ortschaften Hyrules wie zum Beispiel Kakariko oder Hateno befinden sich unterirdisch stets die Großen Minen.

Unter den Ortschaften Hyrules wie zum Beispiel Kakariko oder Hateno befinden sich unterirdisch stets die Großen Minen. Leviathan-Skelette: Auch an Stelle der riesigen Skelette findet ihr unter Tage eine düstere Entsprechung.

Auch an Stelle der riesigen Skelette findet ihr unter Tage eine düstere Entsprechung. Ställe und Leunen: Unter jedem Stall trefft ihr im Untergrund auf einen Leunen.

Unter jedem Stall trefft ihr im Untergrund auf einen Leunen. Grab mit Blume: Unterhalb der Gräber findet ihr die Geister-Soldaten-Statuen, die Waffen in der Hand halten.

Unterhalb der Gräber findet ihr die Geister-Soldaten-Statuen, die Waffen in der Hand halten. Heiße Quellen auf der Oberfläche sind unter der Erde Lava.

Auch Bosse "spiegeln" sich

Zusätzlich berichten viele Zelda: Tears of the Kingdom-Spieler*innen, dass auch viele Bossgegner miteinander korrespondieren. Stoßt ihr also auf der Oberfläche auf einen Hinox oder ähnliches, könnt ihr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass auch unter der Erde ein ähnlicher Kampf auf euch wartet.

Das Ganze eignet sich auch hervorragend zur Erkundung. Erst recht, weil ihr zum Beispiel auch eure Minimap auf die Oberfläche einstellen könnt, während ihr im Untergrund herumlauft. Umgekehrt geht es genauso: Wenn ihr unten schon Leuchtwurzeln entdeckt habt, könnt ihr sie euch auch oben auf eurer Minimap anzeigen lassen.

Was haltet ihr von diesen Entdeckungen? Ist euch noch mehr in dieser Hinsicht aufgefallen?