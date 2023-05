Zelda TotK: Ihr könnt in den Raum zurück, in dem ihr aufgewacht seid und dort wartet eine Überraschung

Link erwacht über der Verlorenen Himmelsinsel. Und es lohnt sich, dort zumindest einmal kurz zurückzukehren.

Link startet in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ähnlich wie schon im Vorgängerspiel in sein großes Abenteuer: In einem steinernen Raum, ohne Rüstungen oder Waffen und durch die lange Bewusstlosigkeit ziemlich benommen. Danach geht es dann direkt auf das Tutorial auf der Verlorenen Himmelsinsel und die Oberfläche von Hyrule.

Und bei der ganzen Fülle von Geheimnissen und ablenkenden Aufgaben im Spiel kann es leicht passieren, dass man bestimmte Dinge vergisst – wie zum Beispiel die Tatsache, dass man später jederzeit wieder an den Startpunkt des Spiels zurückreisen kann.

Praktischer Schnellreisepunkt

Zumindest ging es uns so, als wir kürzlich über die Karte manövrierten und über der Verlorenen Himmelsinsel den Schnellreisepunkt "Raum des Erwachens" entdeckten. Und dieser Punkt ist auch notwendig, denn die Startinsel liegt so hoch, dass sie abseits von Teleportation nur mit ausgewählten Fluggeräten erreichbar ist.

Der Raum des Erwachens ist im südlichen Bereich der Himmelskarte, direkt über dem Tutorialgebiet.

Im Raum des Erwachens angekommen gab es neben ein paar nostalgischen Gefühlen – "ach schau mal, so ging das hier damals los" – dann auch auch eine handfeste Überraschung. Denn exakt in dem Raum, in dem Link zu sich kommt, versteckt sie ein Krog. Wer das Spiel also auf 100 Prozent abschließen will, wird nicht umhin kommen, den Raum des Erwachens noch einmal zu besuchen.

So findet ihr den Krog im Raum des Erwachens

Dreht euch nach der Teleportation einfach um und geht durch den schmalen Durchgang in den Felsen. Ihr solltet die tanzenden Blätter/Lichter jetzt schon sehen können. Nähert euch und drückt die A-Taste, um den Krog erscheinen zu lassen. Wie immer gibt es als Belohnung für die Entdeckung einen Krog-Samen.

Der Krog schwebt exakt über der Stelle, an der ihr aufgewacht seid.

Diesen könnt ihr dafür benutzen, um eure Inventar-Taschen zu vergrößern. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr in unserem Guide:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich. Auf GamePro.de findet ihr zahlreiche Tipps und Tricks zum Spiel, unter anderem Empfehlungen für Einsteiger*innen oder eine Komplettlösung für alle großen Tempel im Spiel.