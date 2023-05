Zelda Tears of the Kingdom - Inventar mit Krogs erweitern, so geht's

Hestu vergrößert wieder eure Taschen, das funktioniert auch in Zelda TotK über Krogsamen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom setzt auf dasselbe System wie Zelda BotW, um euer Inventar zu vergrößern: Ihr müsst die in der Open World verteilten Krogs finden oder ihnen helfen. Im Anschluss erhaltet ihr Krogsamen und die bringt ihr zum Riesen-Krog Hestu. Der vergrößert dann wiederum entweder eure Waffen-, Schild- oder Bogentasche. Wie genau das abläuft, lest ihr hier.

Krogsamen in Zelda Tears of the Kingdom bekommen: Wie geht das?

Die Krogs sind überall: Die kleinen Waldgeister verstecken sich meist ziemlich gut. Kommt euch etwas komisch vor, solltet ihr der Sache auf den Grund gehen. Beispielsweise hebt ihr am besten jeden Stein auf, der an einer exponierten Stelle liegt – die Chancen stehen gut, dass ein Krog darunter sitzt.

Verschiedene Mini-Rätsel: Auch fliegende Ballons mit einer aufgemalten Zielscheibe sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass ihr hier einen Krog finden könnt. Schießt den Ballon ab und der Waldgeist wird sich euch zu erkennen geben. Aber auch hinter Blumen, auffälligen Bäumen oder Opferschalen verbergen sich die niedlichen Wesen.

Jetzt neu: Krog-Nebenmissionen! In Zelda TotK kommen die neuen Sidequests der Krogs hinzu. Dabei trefft ihr auf einen völlig erschöpften Krog mit riesigem Rucksack, der zu seinem Freund gebracht werden will. Schafft ihr das, winken sogar gleich zwei Krogsamen auf einmal.

Als Belohnung gibt es Krogsamen: Diese Samen "riechen etwas seltsam", sind aber eine wirklich wertvolle Ressource. Ihr könnt sie nämlich dem großen Waldgeist Hestu geben, der im Tausch dafür eure Taschen vergrößert. So habt ihr mehr Platz für Knüppel, Schwerter, Schilde, Bögen und so weiter.

Unseren großen GamePro-Test zu Zelda TotK findet ihr hier, ihr könnt euch aber natürlich auch direkt das Testvideo anschauen:

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Zelda TotK - Inventar mit Krogsamen vergrößern: Wo ist Hestu?

Hestu finden ist gar nicht so einfach. Genau wie in Zelda Breath of the Wild haben wir es im neuen Zelda nämlich ebenfalls mit einem Herumtreiber der übelsten Sorte zu tun. Habt ihr ihn einmal gefunden, begibt sich der Mammut-Krog an einen anderen Ort.

Hier findet ihr Hestu zuerst: Das erste Mal könnt ihr bei Hestu mit den Krogsamen eine Tasche verbessern, wenn ihr ihn südöstlich des Tilio-Bergs aufsucht. Der liegt nordöstlich der Harzblut-Sümpfe, oberhalb der nördlichen Hyrule-Ebene. Hier seht ihr die Location von Hestu auf der Zelda TotK-Map:

An dieser hier mit einem Stern markierten Stelle solltet ihr Hestu zuerst finden können.

Hier findet ihr Hestu danach: Hestu zieht weiter nach Osten und es kann eine Weile dauern, bis ihr ihn auf eigene Faust entdeckt.

Darum helfen wir euch auf die Sprünge: Der Krog ist zum Spähposten marschiert. Dieser Posten liegt direkt unterhalb beziehungsweise südlich der Ruinen von Hyrule Stadt, in der Nähe des Schlosses:

Am Spähposten befindet sich Hestu dann anschließend, wenn ihr euer Inventar vergrößern wollt.

Seid ihr bei Hestu angelangt, müsst ihr den Krog ansprechen. Dann könnt ihr entscheiden, welche eurer Taschen ihr vergrößern wollt. Aber Achtung: Die Preise steigen, je nachdem, wie oft ihr eine Tasche schon vergrößert habt.

Die komplett aufgedeckte Zelda TotK-Map findet ihr hier:

Mehr zum Thema Zelda Tears of the Kingdom Map: Das ist die komplette Karte von Hyrule von Linda Sprenger

Am Anfang würden wir dazu raten, zuerst die Waffentasche zu vergrößern, um möglichst viele Mittel zum Zweck zu haben. Mehr Schilde und Bögen können aber natürlich auch nicht schaden.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Wie weit seid ihr schon in Zelda TotK fortgeschritten? Welche Taschen vergrößert ihr immer als erstes, wie habt ihr es in BotW gemacht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!