Zelda TotK-Fans schmunzeln über im Kreis laufendes Pferd, das verzweifelt einen Apfel fressen will

Link ist in TotK auf Wunsch auch auf Pferden unterwegs. Aber die stellen sich nicht immer clever an.

In der Zeit seit dem Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist vor allem eins klar geworden: Das Spiel steckt voller Möglichkeiten, Kuriositäten und kleiner Geschichten. Die werden jedenfalls seit zwei Monaten vielfach in sozialen Netzwerken wie Reddit geteilt.

Bei manchen schüttelt man ungläubig mit dem Kopf, andere lassen einem den Mund offen stehen und bei wieder anderen empfindet man vielleicht sogar Mitleid.

So ging es uns jedenfalls, als wir das Video von Malinblie gesehen haben. Das zeigt nämlich ein Pferd, das offenbar ziemlich dringend einen Apfel fressen will. Der Haken: der Apfel hat sich im Schleppgeschirr des Pferds verfangen, sodass der fresswillige Klepper die Frucht hinter sich herzieht und dabei immer im Kreis läuft. Wie eine Katze, die dem eigenen Schwanz nachjagt.

Das besonders kuriose dabei: Es liegt noch ein zweiter und direkt erreichbarer Apfel herum, den das Pferd aber ganz offensichtlich nicht zu interessieren scheint. Der Clip ist zwar nur wenige Sekunden lang, aber offenbar ist die Pferde-Odyssee auch danach noch eine ganze Weile weitergegangen. Und Tears of the Kingdom um eine weitere Kuriosität reicher.

Zwischen Mitleid und Tierquälerei-Vorwürfen

In den Kommentaren unter dem Video ist das Mitleid mit dem Tier groß und gleichzeitig wird augenzwinkernd auch Malinblie angegriffen, der diese Situation offensichtlich vorsätzlich herbeigeführt hat. Ein paar Beispiele:

"Du Monster!" Emma_JM

"Das ist Tierquälerei" LeeMBoro

"Krogs und Bokblins zu foltern ist eine Sache, aber bei Pferden ist bei mir eine Grenze überschritten." Typherzer0

Ob das Pferd letztendlich von seinen Leiden erlöst wurde und trotzdem einen Apfel bekommen hat, oder ob es immer noch im Kreis läuft, werden wir wohl nie wissen. Generell sind Nahrung und Pferde in TotK übrigens eine gute Kombination. Wer beispielsweise Wildpferde in Hyrule zähmen will, tut sich mit Nahrungsmitteln in den Händen deutlich leichter.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit Mitte Mai für die Nintendo Switch erhältlich. Auf GamePro.de findet ihr zahlreiche Guides sowie Tipps und Kniffe zum Spiel. Darunter beispielsweise Empfehlungen für Einsteiger*innen sowie Karten für die Fundorte aller Schreine und Kartographietürme in Hyrule.

Außerdem verraten wir euch den Fundort des Master-Schwerts sowie die Hylia-Schilds, die zu den besten Waffen bzw. Ausrüstungsgegenständen im Spiel gehören.