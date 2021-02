Anfang der Woche wollte GamePro in einer Umfrage von euch wissen, welcher der insgesamt 15 Hauptableger der Zelda-Reihe euer liebster ist. Nun liefern wir die Ergebnisse.

Und der Gewinner ist.... Zelda: Ocarina of Time mit 3018 Stimmen. Damit liegt der N64-Klassiker rund 600 Stimmen vor dem zweiten Platz (Zelda Breath of the Wild). Schauen wir uns die Ergebnisse genauer an:

Die Ergebnisse unserer Zelda-Umfrage

Gesamtzahl der Teilnehmenden: 9587

Ocarina of Time - Die Königin der Zeldas

Ocarina of Time ist der fünfte Teil der Serie, in dem Link ausgesandt wird, um das Triforce, Quell göttlicher Macht, vor dem grausamen Gerudo-Hauptmann Ganondorf zu schützen. Mit der titelgebenden Okarina der Zeit kann die Grünmütze unter anderem ihr Pferd Epona rufen, die Tageszeit wechseln und Geheimgänge öffnen.

Unser Video erklärt euch genauer, was Ocarina of Time ausmacht:

Dass Zelda: Ocarina of Time in unserer Umfrage den ersten Platz ergattert, überrascht nicht. Der N64-Klassiker aus dem Jahr 1998 war das allererste 3D-Zelda überhaupt. Dank seiner (für damalige Verhältnisse) riesigen, lebendigen Spielwelt und klugen Rätsel- und Zeitreisemechaniken prägte das Spiel nicht nur alle darauffolgenden 3D-Zeldas, sondern generell das Genre der Action-Adventures. Für viele Fans gilt Ocarina of Time auch heute noch sogar als eines der besten Spiele aller Zeiten.

Stimmen aus der GamePro-Community

Haunter : "Wirklich sehr schwer, Ocarina of Time ist natürlich ein Gigant, ich habe es geliebt. Aber wenn ich so in meiner Erinnerung krame, dann fand ich Twilight Princess vom Setting her noch besser"

: "Wirklich sehr schwer, Ocarina of Time ist natürlich ein Gigant, ich habe es geliebt. Aber wenn ich so in meiner Erinnerung krame, dann fand ich Twilight Princess vom Setting her noch besser" Chef3000: "Man kann glaube ich allgemein festhalten. dass die schiere Vielfalt der Antworten das größtmögliche Lob für die Serie darstellt. Sie sind irgendwie auf ihre Weise ALLE die Nummer 1"

"Man kann glaube ich allgemein festhalten. dass die schiere Vielfalt der Antworten das größtmögliche Lob für die Serie darstellt. Sie sind irgendwie auf ihre Weise ALLE die Nummer 1" BennyAsatru: "Ganz klar OoT, eines meiner epischsten Spielemomente überhaupt. Dieser Moment Link auf Epona durch die hyllianische Steppe reiten zu sehen, ich glaube so einen Moment hatte ich seit diesem nie wieder..."

Was ist das beliebteste Zelda-Spiel der GamePro-Redaktion? Natürlich hat auch die GamePro-Redaktion ihr eigenes Ranking auf die Beine gestellt: In diesem Artikel findet ihr alle Zelda-Spiele im großen GamePro-Ranking.

Vielen Dank an unserer Community für die rege Teilnahme an unserer Umfrage! Habt ihr mit diesem Umfrage-Ergebnis gerechnet?