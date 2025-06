Ab 1,99 Euro im PS Store, 91% positive Steam-Reviews: Dieses Zeldalike ist mit seinem cleveren Konzept perfekt für zwischendurch

Ihr seid auf der Suche nach einem empfehlenswerten Spiele-Schnäppchen? Da könnt ihr mit diesem Titel kaum was falsch machen. Schließlich lässt sich eine Runde immer mal zwischendurch einschieben. Oder auch das ganze Spiel an einem Abend locker durchzocken.

Für den aktuellen Preis im PS Store bekommt ihr in den meisten Großstadt-Cafés nicht mal ein Heißgetränk. Wir stellen euch genauer vor, was euch erwartet, falls euch diese kleine Perle noch gar nichts sagt.

Spiel: Minit

Minit Angebot: 1,99 Euro für PS Plus-Mitglieder (statt 9,99 Euro, das sind 80% Rabatt), 2,49 Euro für alle ohne Abo (75% Rabatt)

1,99 Euro für PS Plus-Mitglieder (statt 9,99 Euro, das sind 80% Rabatt), 2,49 Euro für alle ohne Abo (75% Rabatt) gültig bis: 12. Juni 2025 (0:59 Uhr)

Das ist das clevere Konzept von Minit

Habt ihr mal eine Minute? Prima, das reicht, denn so lange dauert eine Runde in Minit. Das zwingt euch, bei allem, was ihr erledigen wollt, ordentlich auf die Tube zu drücken, sorgt aber auch für ein immer spannendes Spielerlebnis.

2:57 Darf ich vorstellen: Minit - Kurztest-Video zur pixeligen 60-Sekunden-Sterbeorgie - Kurztest-Video zur pixeligen 60-Sekunden-Sterbeorgie

Autoplay

Ein Roguelike, das euren kompletten Fortschritt zurücksetzt, ist Minit aber trotzdem nicht, denn was ihr bereits in der Welt geschafft habt, bleibt erhalten, wie beispielsweise Abkürzungen, die ihr freigeschaltet habt. So gelingt es euch, nach und nach immer weiterzukommen und alles vollständig zu erkunden.

Aber worum geht es im Spiel eigentlich? Alles fängt mit einem kleinen Tierwesen an, das ein mysteriöses Schwert entdeckt. Dann bewegt ihr euch durch eine Welt, die an das klassische Zelda-Konzept angelehnt ist. Ihr löst Aufgaben, stellt euch Monstern im Kampf und erkundet neue Orte. Das alles in einer reduzierten, aber sehr knuffigen schwarz-weißen Pixel-Optik.

Wollt ihr den Titel komplett durchspielen, dann reicht dafür auch locker ein Abend oder sogar eine verlängerte Mittagspause: 90 Minuten bis zwei Stunden haben Fans auf howlongtobeat im Schnitt gebraucht. Wollt ihr wirklich alles erledigen und euch eine Platin holen, könnt ihr mit dem Doppelten bis Dreifachen, beziehungsweise zwei bis drei kompletten Spieldurchläufen rechnen.

Für wen eignet sich Minit?

Bei den auf opencritic zusammengefassten Reviews der internationalen Spielepresse hat Minit mit einer 80 abgeschnitten. Auf Steam fallen 91% der User-Bewertungen positiv aus. Ob ihr mit dem Titel Spaß habt, hängt aber stark davon ab, ob euch das Häppchen-Konzept und der ständige Zeitdruck liegt.

Lasst ihr euch durch solche Mechaniken schnell frustrieren, ist Minit wahrscheinlich nicht das richtige Spiel für euch. Schreckt euch dagegen der Pixel-Look im ersten Moment vielleicht ab, aber das Konzept klingt interessant für euch, würden wir euch empfehlen, dem Titel für den Preis eine Chance zu geben.

Kennt ihr das Spiel schon oder wäre der Titel eventuell etwas für euch?