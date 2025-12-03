Zoomania 2: Diese deutschen Sprecher leihen den Charakteren ihre Stimmen

Viele bekannte Gesichter und Stimmen tummeln sich in Zoomania 2. Hier sind alle Synchronsprecher im Überblick.

Stephan Zielke
03.12.2025 | 17:30 Uhr

Disney schickt Zoomania nach neun Jahren zurück ins Kino – und die deutsche Fassung fährt dafür erneut einen prominenten Cast auf. Viele Stimmen kennt ihr seit Jahren aus Serien, Filmen oder anderen Animationshits, manchmal ohne es genau zu merken. Zeit also für einen Überblick, wer in Zoomania 2 wen spricht.

Das sind die deutschen Synchronsprecher von Zoomania 2

Josefine Preuß ist wieder als Judy Hopps dabei. Bekannt wurde sie durch Türkisch für Anfänger und als Stimme von Mavis aus Hotel Transsilvanien. 

Nick Wilde bekommt erneut die Stimme von Florian Halm, der sonst Hollywood-Größen wie Jude Law und Colin Farrell spricht. 

Rick Kavanian verstärkt den Cast als Gary De’Snake. Der Bully-Parade-Star ist im Animationsbereich unter anderem als Dracula in Hotel Transsilvanien und als Zebra Marty aus Madagascar zu hören.

Video starten 2:20 Zoomania 2 im Trailer: Hopps und Wilde sind bereit für ihren nächsten Fall

Nibbles, die enthusiastische Biber-Podcasterin, wird von Kathrin Gaube gesprochen, die ihr vielleicht als Stimme von Nymphadora Tonks aus Harry Potter oder ab Staffel 8 als Stimme von Leela aus Futurama kennt. 

Pawbert Lynxley ist ein neuer Charakter und bekannter von Judy. Er erhält seine Stimme von Dennis Herrmann, bekannt vor allem aus zahlreichen Animeserien, wie zum Beispiel Dan Da Dan. 

Chief Bogo wird wieder von Oliver Stritzel vertont, der in Deutschland als feste Stimme von Idris Elba gilt, aber auch in vielen deutschen Produktionen vor der Kamera steht.

Bürgermeister Winddancer wird gesprochen von Torben Liebrecht, der unter anderem als deutsche Stimme von Tom Hardy bekannt ist. 

Dawn Bellwether erhält erneut die Stimme von Britta Steffenhagen, die ihr vielleicht als Raffnuss aus Drachenzähmen leicht gemacht kennt.

Die deutsche Version muss sich also keinesfalls vor dem englischen Cast voller Hollywood-Stars verstecken. Aber sie bekommt diesmal internationale Konkurrenz von einem Cameo, mit dem wohl die wenigsten gerechnet hätten: Hideo Kojima.

