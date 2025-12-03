ARC Raiders-Fan verliert Loot im Wert von 200k auf den letzten Metern und warnt vor fiesem neuen Exploit, der euch auch treffen könnte

In Arc Raiders kann auch schnell mal was schiefgehen.

ARC Raiders bietet enorme Spannung in jeder Runde, weil ihr theoretisch bis zur letzten Sekunde nahezu alles verlieren könnt. PvP gehört fest zum Spielerlebnis und sorgt erst für diese Spannung. Ein neuer Exploit treibt es aber zu weit.

Exploit lässt Raider im Ausgang campen

Sogenanntes "Extraction-Camping" gehört in nahezu jedem Extraction-Shooter dazu. Spieler*innen können sich also einfach an einem der wenigen Ausgänge verstecken und dort auf möglicherweise schon geschwächte und mit wertvollem Loot ausgestattete Gegner warten.

Das ist zwar nicht die nobelste Taktik, aber eben doch eine durchaus valide Strategie, die eben auch für Spannung sorgt. Auch in ARC Raiders ist die Taktik effektiv und wird immer wieder von Spieler*innen genutzt.

Einige Raider haben dabei offenbar einen neuen Exploit entdeckt, der ziemlich unfair, weil schlicht unerwartet ist. Der Reddit-User "Sinopsis" hat kürzlich einen kurzen Clip gepostet, in dem er, wie er erzählt, einen Run mit Loot im Wert von über 200.000 Credits auf der Karte Stella Montis in letzter Sekunde verliert.

Das Fiese daran ist, dass der Raider, der den User letztlich erledigt, an einer Stelle wartet, die eigentlich gar nicht zugänglich sein sollte. Um eine Karte von ARC Raiders zu verlassen, muss nämlich zuerst ein Ausgang geöffnet werden.

Ist der dann offen, kann an er an einer Station wieder geschlossen werden. Nach einer gewissen Zeit schließen sich die Ausgänge aber auch von selbst. Wer sich dann noch darin befindet, verlässt die Runde ebenfalls.

Beim Seed Vault in Stella Montis gibt es aber offenbar die Möglichkeit, innerhalb des Ausgangs auf ein Rohr zu klettern und so dem automatischen Extract zu entkommen. Dort kann man dann warten, bis jemand kommt und versucht, die Karte zu verlassen.

Natürlich rechnet niemand damit, dass schon jemand im Extract warten könnte, da das ja eigentlich nicht möglich sein sollte. Wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch in dem Post ansehen:

In den Kommentaren herrscht, wenig überraschend, Empörung vor. Solche "Strategien" sind einfach unfair und versauen vielen Spieler*innen den Spaß. Erschossen zu werden, ist das eine, aber es sollte eben immerhin fair zugehen.

Die Chancen stehen gut, dass Embark den Exploit schon bald mit einem Patch entfernt. So war es zuletzt etwa auch mit einem ähnlichen Glitch, mit dem verschlossene Räume betreten werden konnten. Bis dahin müssen Raider auf Stella Montis aber besonders gut aufpassen. Als wäre die Map nicht schon hart genug.

Was haltet ihr davon? Fiese Masche oder einfach nur clever ausgenutzt? Schreibt es uns in die Kommentare!