Zoomania 2 im Trailer: Hopps und Wilde sind bereit für ihren nächsten Fall

Zoomania 2 startet am 26. November 2025 im Kino und erzählt die Geschichte von Judy Hopps und Nick Wilde aus dem ersten Teil von 2016 weiter.

Die beiden sind mittlerweile Partner*innen bei der Polizei und müssen dort lernen, Arbeit und Privates zu trennen. Natürlich erwartet sie dabei auch ein neuer, großer Fall. Eine Schlange ist nämlich in der Stadt aufgetaucht und sorgt für Unruhe.