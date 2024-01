Prime Video erweitert seinen Katalog mit zwei Animes – Einen kennt ihr ganz sicher aus eurer Kindheit

Prime Video, der Streamingdienst von Amazon, nimmt zwei Animes in sein Programm auf, ab sofort sind sie für alle Abonent*innen verfügbar. Es handelt sich hierbei um die zwei bekannte Serien Yu Gi Oh! Zexal und Shin Chan, wobei letztere vielleicht dem einen oder anderem von euch noch aus der Kindheit bekannt ist.

Die zwei Anime-Neuzugänge im Katalog sind die zweite und dritte Staffel von Yu Gi Oh! Zexal sowie die sechste Staffel von Shin Chan. Yu Gi Oh! Zexals neue zwei Staffeln umfassen insgesamt 97 Folgen und Shin Chans sechste Staffel verfügt über insgesamt 26 Folgen. Beide Serien könnt ihr ab sofort in der deutschen Fassung anschauen.

Hier sind die zwei Animes nochmal im Überblick

Yu Gi Oh! Zexal

Hauptcharakter Yuma Tsukumo ist bereit zum Duell. (Bild: © Gallop/ Yoshida Shin)

Yu Gi Oh! Zexal ist eine Anime- und Manga-Serie von Yoshida Shin und der dritte Spin-Off-Ableger der Yu Gi Oh-Reihe. Produziert wird der Anime vom Animationsstudio Gallop.

Yu Gi Oh! Zexal spielt in einer fiktionalen Zukunft und in einer Stadt namens Heartland City und die Geschichte dreht sich um den jungen Duelisten Yuma Tsukumo. Obwohl Yuma ein Anfänger und Amateur im Kartenspiel Duel Monsters ist, möchte er ein Champion Duellant werden. Als er sich eines Tages mit seinen Rivalen duelliert, taucht ein mysteriöser Geist namens Astral auf.

Astral verhilft Yuma zum Sieg gegen seinen Rivalen und erzählt Yuma, dass er auf der Suche nach seinen verlorenen Erinnerungen ist. Die Erinnerungen von Astral wurden in 100 XYZ Monster-Karten namens “Numbers” verwandelt, die wiederum in der ganzen Welt verstreut wurden.

Diese Karten haben die Fähigkeit, vom Nutzer Besitz zu ergreifen und ihre dunkelsten Wünsche zu enthüllen. Um seine Erinnerungen wiederzuerlangen, schließt sich Astral mit Yuma zusammen und Yuma eignet sich durch ein Ereignis die Fähigkeit “Zexal” an. Zexal erlaubt es Yumas and Astrals Kräfte zu vereinen.

Shin Chan

Shin Chan spielt seinen Freunden Streiche. (Bild: © Shin-Ei Animation/ Usui Yoshito)

Shin Chan, auch bekannt als Crayon Shin Chan, basiert auf dem gleichnamigen Manga von Usui Yoshito und ist hauptsächlich eine Komödie. Die Anime-Serie wird von Shin-Ei Animation produziert und lief von 1990 bis 2010.

In der Geschichte geht es um den frechen Jungen Shinnosuke Nohara, abgekürzt Shin sowie dessen Familie, Nachbarn und Freunde. Die Leser*innen verfolgen seine alltäglichen Abenteuer, die gefüllt sind mit einer Menge Humor. Die Serie ist vor allem für ihren Sarkasmus, Shins kindische Versuchen, mit älteren Frauen zu flirten und seinem oft taktlosen Verhalten gegenüber Erwachsenen bekannt.

Wie ist eure Meinung zu den zwei Neuzugängen auf Prime Video und erinnert ihr euch noch an die Folgen von Shin Chan?