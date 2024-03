Netflix veröffentlicht die zweite Staffel von Demon Slayer und ihr könnt sie ab sofort anschauen

Tengen Uzui ist die Klangsäule und beauftragt Tanjiro und seine Freunde mit ihm auf eine Mission zu kommen. (Bild: © Ufotable)

Netflix stockt mit der zweiten Staffel von Demon Slayer seine Anime-Bibliothek weiter auf und setzt somit die Abenteuer von Tanjiro und seinen Freunden fort. In der Staffel verschlägt es die jungen Helden in ein Rotlichtviertel.

Staffel 2 konzentriert sich auf Tengen Uzui, die Klangsäule und mächtigere Dämonen

Die zweite Staffel des beliebten Action-Animes deckt die “Entertainment District”-Arc im Manga ab, auch als die Arc des Verknügungsviertels bekannt.

Tanjiro geht mit seinen Freunden Zenitsu und Inosuke undercover, um herauszufinden, was mit den verschwundenen Frauen des Viertels passiert ist. Dabei geraten sie an eine gefährliche Dämonin und Tengen Uzui muss beweisen, warum er als eine der Klangsäulen gilt.

Mit “Säulen” werden Dämonenjäger*innen mit dem höchsten Rang in Elite-Demon Slayer-Trupps genannt und stehen direkt unter dem Kommando des Anführers der Elite-Truppe Kagaya Ubuyashiki. Jede “Säule” ist nach ihren speziellen Fähigkeiten benannt, weshalb Tengen Uzui die Klangsäule ist.

Was ist Demon Slayer?

Demon Slayer, auch bekannt unter dem japanischen Titel “Kimetsu No Yaiba”, ist eine Anime-Serie, basierend auf dem gleichnamigen Manga der Autorin Koyoharu Gotouge.

Die Geschichte spielt in einem fiktiven Zeitalter des feudalen Japans und handelt von dem Hauptprotagonisten Tanjiro Kamado, dessen Familie eines Tages von einem Dämon angegriffen und getötet wurde, während er nicht Zuhause war. Die einzige Überlebende des Angriffs ist seine kleine Schwester Nezuko, die sich jedoch in einen Dämon verwandelt hat.

Nachdem er sie wiederfand, wurde er von ihr angegriffen, schaffte es aber, sie unter Kontrolle zu bringen. Von da an reist er durch die Welt, auf der Suche nach dem Dämon, der für den Tod seiner Familie verantwortlich ist. Zusätzlich will er ein Heilmittel für Nezuko finden, um sie wieder in einen Menschen zurückzuverwandeln.

Der Anime wird vom japanischen Animationsstudio Ufotable produziert, das sich einen großen Namen in der Industrie für das Animieren von epischen Kämpfen gemacht hat. Bereits in der ersten Staffel ist ein Kampf zwischen Tanjiro und dem Dämonenkind Rui zu sehen, der in den sozialen Medien aufgrund der hochqualitativen Animationen und guter Musikuntermalung viral gegangen ist.

