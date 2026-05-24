Black Flag Resynced ist erst der Anfang: Diese Assassin’s Creed-Spiele stehen noch an

Assassin's Creed Black Flag Resynced ist erst der Anfang. Denn obwohl das erste richtige Remake der Serie schon am 9. Juli für PC, Xbox Series und PS5 erscheint ist das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.

Ubisoft hat noch so einiges mit seiner wichtigsten Marke vor und genau deswegen schaue ich mit euch zusammen mal genauer hin.

Welche Assassin's Creed-Spiele stehen noch an? Welche erscheinen nicht mehr? Genau diese Fragen kläre ich in diesem Video!

00:00 - Intro

00:44 - Assassin's Creed: Codename Hexe

04:01 - Assassin's Creed Jade

05:04 - Assassin's Creed: Codename Invictus

07:10 - Gerüchteküche

08:45 - Assassin's Creed Black Flag Resynced