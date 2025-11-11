19 Aufrufe
Battle Royale an der Schreibmaschine: In Final Sentence müsst ihr schnell tippen, denn wer zu langsam ist, stirbt
In den letzten Jahren gab es mehr als genug Battle Royale-Spiele, aber in den seltensten Fällen ging es dabei um schnelles Tippen. In Final Sentence landet ihr gemeinsam mit anderen in einem dunklen Raum. Vor euch steht nur eine Schreibmaschine und ihr bekommt Anweisungen, was ihr schreiben müsst.
Wenn ihr zu langsam seid oder zu viele Fehler macht, kommt eine Wache und knippst euch aus. In öffentlichen Matches könnt ihr euch mit 40 bis 100 Leuten messen oder ihr tretet in Freundesgruppen mit bis zu acht Leuten an.
Final Sentence soll Anfang 2026 bei Steam erscheinen, es gibt aber schon eine kostenlose Demo.
