Tomb Raider mit Open World - kann das gutgehen? | Unser FYNG-Talk zur Zukunft von Lara Croft
Gleich ZWEI neue Tomb Raider Spiele kommen auf uns zu – und während das Reimagining von Teil 1 alte Fan-Träume wahr macht, sorgt ein Leak zum neuen Hauptteil Catalyst für hitzige Diskussionen.
Wird die Serie ihren Wurzeln treu bleiben oder geht Amazon Game Studios ein riesiges Risiko ein? AK, Natalie und Tobi haben die Trailer und Infos analysiert und verraten, warum wir uns zwar riesig auf die Rückkehr der »echten« Lara freuen, aber bei einem ganz bestimmten Wort auch Bauchschmerzen bekommen...
00:00 Intro
02:06 Legacy of Atlantis
04:10 Das Design
05:32 Warum jetzt?
06:09 Die Timeline
08:52 Tomb Raider Catalyst
11:52 Der große Leak
13:13 Die Sorge
17:09 Gameplay
23:30 Wünsche an die Open World
25:14 Fazit
