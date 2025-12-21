Tomb Raider mit Open World - kann das gutgehen? | Unser FYNG-Talk zur Zukunft von Lara Croft

Gleich ZWEI neue Tomb Raider Spiele kommen auf uns zu – und während das Reimagining von Teil 1 alte Fan-Träume wahr macht, sorgt ein Leak zum neuen Hauptteil Catalyst für hitzige Diskussionen.

Wird die Serie ihren Wurzeln treu bleiben oder geht Amazon Game Studios ein riesiges Risiko ein? AK, Natalie und Tobi haben die Trailer und Infos analysiert und verraten, warum wir uns zwar riesig auf die Rückkehr der »echten« Lara freuen, aber bei einem ganz bestimmten Wort auch Bauchschmerzen bekommen...

00:00 Intro

02:06 Legacy of Atlantis

04:10 Das Design

05:32 Warum jetzt?

06:09 Die Timeline

08:52 Tomb Raider Catalyst

11:52 Der große Leak

13:13 Die Sorge

17:09 Gameplay

23:30 Wünsche an die Open World

25:14 Fazit

