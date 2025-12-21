Läuft gerade Kaiju No. 8 teast mit neuem Trailer die nächste und finale Staffel der Anime-Serie an
Kaiju No. 8 teast mit neuem Trailer die nächste und finale Staffel der Anime-Serie an

Myki Trieu
21.12.2025 | 10:25 Uhr

Auf dem jährlichen Jump Festa dieses Jahres kündigte Animationsstudio Production I.G die nächste Staffel von Kaiju No. 8 an. Die dritte Staffel und somit die finale Season des Action-Animes wird die Geschichte rund um Hibino Kafka zum Abschluss bringen und aus dem Grund den Titel "Final Chapter" tragen.
