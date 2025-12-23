Neue Klasse, neues Gebiet + jede Menge Fragen: Unsere Preview zum neuen Diablo 4-Addon

Auf das für viele schwächste Addon der Seriengeschichte folgt eine fulminante Rückkehr von Entwickler Blizzard: Lord of Hatred ist bei Spieler*innen von Diablo 4 voll eingeschlagen. Dabei setzt die zweite Erweiterung für das Action-RPG vor allem auf Nostalgie.

Ganz vorn dabei: der Paladin, die siebte Klasse. Aber der sorgt auch direkt für Kritik. Der Cliffhanger aus Vessel of Hatred, dem ersten Addon, liegt einigen immer noch schwer im Magen. Selten fühlte sich eine Addon-Erzählung so fragmentiert an. Am 28. April 2026 folgt jetzt die überfällige Fortsetzung und der Abschluss dieses Teils der Story. GameStar-Kollege Peter hat schon reingespielt und ein erstes Fazit für euch gezogen.