Das sind die besten Open Worlds aus 2025!

Das Jahr ist so gut wie vorbei, weswegen wir einmal auf die vergangenen zwölf Monate zurückschauen. Auch 2025 sind wieder haufenweise Open World-Spiele für so ziemlich jeden Geschmack erschienen.

Egal ob ihr ins realistischere feudale Japan, in eine fantasievolle Alienwelt, oder in die dystopische Zukunft wollt. Welche dieser Welten uns davon dieses Jahr am meisten gefallen haben, das zeigen wir euch in diesem Video!

00:00 - Intro

00:35 - Kingdom Come: Deliverance 2

01:16 - Assassin's Creed Shadows

02:04 - Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

03:19 - The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

04:25 - Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

05:29 - Death Stranding 2: On the Beach

06:33 - Mafia: The Old Country

07:26 - Dying Light: The Beast

08:28 - Ghost of Yōtei

09:18 - Where Winds Meet

10:06 - Tainted Grail: The Fall of Avalon