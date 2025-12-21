0 Aufrufe
Das sind die besten Open Worlds aus 2025!
Das Jahr ist so gut wie vorbei, weswegen wir einmal auf die vergangenen zwölf Monate zurückschauen. Auch 2025 sind wieder haufenweise Open World-Spiele für so ziemlich jeden Geschmack erschienen.
Egal ob ihr ins realistischere feudale Japan, in eine fantasievolle Alienwelt, oder in die dystopische Zukunft wollt. Welche dieser Welten uns davon dieses Jahr am meisten gefallen haben, das zeigen wir euch in diesem Video!
00:00 - Intro
00:35 - Kingdom Come: Deliverance 2
01:16 - Assassin's Creed Shadows
02:04 - Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition
03:19 - The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
04:25 - Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
05:29 - Death Stranding 2: On the Beach
06:33 - Mafia: The Old Country
07:26 - Dying Light: The Beast
08:28 - Ghost of Yōtei
09:18 - Where Winds Meet
10:06 - Tainted Grail: The Fall of Avalon
