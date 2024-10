Cronos: The New Dawn - Release, Story, Gameplay und alle weiteren Infos zum Survivalhorrorspiel von Bloober Team

Mit Cronos: The New Dawn geht Bloober Team den Schritt von psychologischem zu Survivalhorror.

Kurz nach dem Release des Silent Hill 2 Remakes hat Entwickler Bloober Team eine ganz neue eigene IP mit einem Trailer enthüllt. Cronos: The New Dawn heißt das Spiel im düsteren SciFi-Setting.

Game Director Wojciech Piejko hat uns außerdem in einem Interview noch etwas mehr über den Survivialhorror-Titel verraten. Wir fassen für euch alles zusammen, was wir bisher über das Spiel wissen und aktualisieren den Artikel regelmäßig für euch.

Gibt es einen Trailer zu Cronos: The New Dawn?

Ja, Bloober Team hat das neue Survivalhorrorspiel während des Xbox Partner Showcase im Oktober mit einem ersten Trailer enthüllt, in dem wir schon mal einen Blick auf die düstere Zukunftswelt werfen können:

2:56 Cronos: The New Dawn - Bloober Team stellt nach Silent Hill 2 Remake neuen Surivalhorror vor

Release: Wann und auf welchen Plattformen erscheint Cronos?

Cronos: The New Dawn erscheint 2025 für PC, PS5, Xbox Series X/S. Ein genaueres Release-Zeitfenster gibt es bisher noch nicht.

Preis: Was kostet Cronos: The New Dawn?

Cronos: The New Dawn ist zwar bereits in den digitalen Stores gelistet, aber Editionen und Preise sind noch nicht angegeben.

Welches Setting erwartet uns in Cronos?

Cronos: The News Dawn spielt in einer alternativen postapokalypischten Version Polens. Dabei ist die Handlung in den 1980er-Jahren angesiedelt, allerdings spielen wir einen Zeitreisenden aus der Zukunft, sodass uns histo-futuristische Designs erwarten.

Zudem verrät Game Director Wojciech Piejko: "

Ihr erkundet monsterverseuchte Ruinen der alten Welt, auf der Suche nach Rissen, um wieder durch die Zeit zu reisen.

Was wissen wir über die Story des neuen Bloober-Spiels?

Piejko hat uns im Interview bestätigt, dass Cronos, genau wie frühere Spiele des Teams, einen starken Fokus auf die Story legt, obwohl es Gameplay-technisch dieses Mal actionreicher zugeht.

Wir spielen einen sogenannten Traveller, einen Zeitreisenden, der zurückgesendet wurde, um Personen in die Zukunft zu retten, die sonst nicht überleben würden. Unsere Hauptfigur, die sich in ihrem schweren Anzug versteckt, soll dabei erst mal genauso mysteriös bleiben wie die Organisation, für die sie arbeitet.

Was ist über das Gameplay des Survivalhorrors von Bloober bekannt?

Der Game Director hat uns versichert, dass uns durchaus fordernde Surivalhorror-Kämpfe bevorstehen. Die Gefechte sollen sich in Richtung Dead Space oder Resident Evil bewegen, während Erkundung aber ebenfalls eine wichtige Rolle spiele.

Dieses Mal sind wir mit Third Person-Ansicht unterwegs statt in Egoperspektive oder mit fester Kamera wie in früheren Titeln des Studios. Dabei habe man laut Piejko durch das Silent Hill 2 Remake dazugelernt.

Genretypisch erwarten uns streng limitierte Ressourcen und sehr mächtige Gegner, was für kontinuierliche Spannung sorgen soll. Außerdem hat Piejko im Interview geheimnisvoll angeteast, dass wir auch eine besondere Mechanik an die Hand bekommen sollen, über die er allerdings noch nichts Näheres verraten wollte. Dafür gibt's noch einen Vergleich mit anderen Reihen:

In Dead Space müsst ihr Necromorph-Glieder abtrennen, in Alan Wake müsst ihr eine Taschenlampe bei Feinden benutzen und in Cronos werdet ihr ... wartet ab, ihr werdet's sehen.

Passagen, in denen wir uns vor Feinden verstecken müssen wie in typischen Psychohorrortiteln soll es dagegen nicht geben. Zwar helfe manchmal, wenn die Munition knapp wird, kurzfristig erst mal nur die Flucht, aber es bleibt actionreich und auf lange Sicht lässt sich die Konfrontation nicht vermeiden. Auch Ermittlungen wie in Observer stehen dieses Mal nicht auf dem Programm.

Welche Art von Horror erwartet uns in Cronos?

Der Game Director beschreibt Cronos als "atmosphärische Survivalhorror-Erfahrung, die sich auf ihre abgedrehte und verstörende Zeitreise-Story verlässt". Auch die spannungsgeladenen Monster-Begegnungen sollen zum Grusel beitragen. Häufige Jumpscares seien dagegen kein Fokus gewesen.

Das Spiel wird im Xbox Store mit USK 18 gelistet.

Was wissen wir über Technik und Grafikmodi von Cronos?

Cronos wird in der Unreal Engine 5 entwickelt. Wertvolle weitere Erfahrungen zum Potenzial der Engine habe man durch das Silent Hill 2 Remake gemacht, wie Piejko erklärt. Welche Modi das Spiel bieten wird, ist noch nicht bekannt. Die Neuauflage von Silent Hill 2 lässt uns auf PS5 wahlweise Qualitäts- oder Performance-Modus wählen.